سيميوني يرفض تغيير طريقة لعب أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

لم يضع دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة أي خطط خاصة بالمواجهة المقبلة مع برشلونة في الدوري الإسباني غدا السبت.

وسيحل فريق سيميوني ضيفا على العملاق الكتالوني على ملعب كامب نو وهو متفوق بفارق نقطتين على صاحب الأرض، وفوز الضيوف سيقضي تقريبا على آمال برشلونة في التتويج قبل أخر ثلاث جولات من الموسم.

ويتخلف ريال مدريد أيضا بفارق نقطتين عن جاره في العاصمة وربما يكون أكبر المستفيدين إذا انتهت المواجهة بالتعادل.

وسيلتقي ريال مدريد مع إشبيلية صاحب المركز الرابع يوم الأحد.

ويؤكد سيميوني رغم كل تعقيدات الواقع على أنه لن يغير أسلوبه المعتاد في اللعب ولن يتحول بصورة أكبر نحو أسلوب يغلب عليه الطابع الهجومي.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”نخوض المباريات بفكر واضح في الموسم الحالي كما ترون“.

وأضاف: ”نجح هذا تماما في بعض الأحيان ولم ينجح في أحيان أخرى، نحن لا نتغير كثيرا، لكننا سنحاول الاستفادة من تجاربنا السابقة“.

وتابع سيميوني“برشلونة.. فريق يقدم كرة جيدة وحقق تقدما كبيرا بعد بداية بطيئة في النصف الأول من الموسم“.

وأتم ”سنعمل على توجيه المباراة نحو الاتجاه الذي نريده ونفرض أسلوبنا“.

ويملك سيميوني تشكيلة كاملة العناصر بعد عودة المدافعين خوسيه ماريا خيمنيز ورينان لودي إلى التدريبات بصورة كاملة اليوم الجمعة.

وكمدرب لم يسبق لسيميوني الفوز في ملعب كامب نو لكنه حقق أول فوز له في الدوري على برشلونة في وقت سابق من الموسم الحالي عندما التقى الفريقان في العاصمة مدريد.

وإذا ما نجح فريق سيميوني في تحقيق نتيجة مماثلة للقاء السابق فإنه ربما يضمن التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 2014.

ليست حاسمة!

من جهته يرى المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن نتيجة المباراة لن تحسم الصراع على اللقب.

وقال كومان: ”نحن فريقان جيدان للغاية، ونقاتل ضد فريقين آخرين على اللقب، وأسلوب كل فريق مختلف“.

وأضاف: ”يجب أن نكون جيدين بالكرة، أتلتيكو يغلق المساحات بشكل جيد، ويجب أن نظهر بشكل جيد في الجزء الأخير من الملعب لصنع الفرص“.

وتابع: ”لا أعتقد أن نتيجة المباراة ستكون حاسمة للقب، بالنسبة لنا وللآخرين، لكنها مهمة للغاية بالطبع؛ لأنه لم يتبق سوى جولات قليلة“.

وعن مشاركة لويس سواريز لأول مرة ضد برشلونة، الذي لعب له 6 مواسم متتالية قال كومان: ”سيكون أمرا غريبا لسواريز وللاعبي برشلونة، لكننا محترفون وكل شخص يبذل قصارى جهده لفريقه، ويجب علينا التركيز على أنفسنا“.

وأوضح كومان: ”لكي تكون بطلا عليك أن تفوز بكل شيء، ولم أغير رأيي، إذا فزنا بجميع المباريات الأربع، فأنا مقتنع بأننا سنكون أبطالا“.

وعن الحكم ماتيو لاهوز الذي سيدير المباراة أوضح كومان: ”من الأفضل عدم الحديث عن الحكام، لأن الاتحاد يضع الأفضل لهذه المباريات، وأتوقع منه أن يتخذ القرارات الصحيحة، ونأمل أن تكون قراراته عادلة للجميع“.