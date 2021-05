هل تشارك 8 أندية إسبانية في بطولات أوروبا الموسم المقبل؟

سيخوض فياريال نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو/ايار الحالي، أمام مانشستر يونايتد في مدينة غدانسك البولندية على أمل الفوز والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما يمنح الفرصة لـ7 أندية إسبانية أخرى للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل أيضا.

وفرض فياريال التعادل السلبي على آرسنال في لندن في إياب قبل النهائي، ليتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليثأر المدير الفني الإسباني أوناي إيمري من الفريق الإنجليزي الذي أقاله في 2019.

