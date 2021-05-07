هل تشارك 8 أندية إسبانية في بطولات أوروبا الموسم المقبل؟

سيخوض فياريال نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو/ايار الحالي، أمام مانشستر يونايتد في مدينة غدانسك البولندية على أمل الفوز والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما يمنح الفرصة لـ7 أندية إسبانية أخرى للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل أيضا.

وفرض فياريال التعادل السلبي على آرسنال في لندن في إياب قبل النهائي، ليتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليثأر المدير الفني الإسباني أوناي إيمري من الفريق الإنجليزي الذي أقاله في 2019.

Villarreal 🆚 Manchester United 🔜 All you need to know ahead of the 2021 #UELfinal in Gdańsk 🤩#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021

ودافع الفريق الإسباني، الذي خسر في 4 مناسبات سابقة في الدور قبل النهائي لمسابقة أوروبية من بينها واحدة أمام آرسنال في موسم 2005-2006 بدوري الأبطال، عن تقدمه ذهابا بعرض منظم دفاعيا في الإياب.

ويملك إيمري الآن فرصة للفوز بالدوري الأوروبي للمرة الرابعة عندما يواجه مانشستر يونايتد بقيادة أولي غونار سولشاير في النهائي في غدانسك.

لكن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أثارت نقطة مهمة تتعلق بإمكانية مشاركة 8 أندية إسبانية في بطولات أوروبا الموسم المقبل في حال فوز فياريال بالدوري الأوروبي.

إذ إنه في حال احتل فياريال المركز الثامن في الليغا، يحتل المركز السادس حاليا قبل أربع جولات على النهاية، ستشارك 8 أندية إسبانية في أوروبا كالتالي: 5 في دوري أبطال أوروبا (الأربعة الأوائل بالإضافة إلى فياريال)، اثنان في الدوري الأوروبي (الخامس والسادس) وواحد في بطولة كونفرس الجديدة (صاحب المركز السابع).

Finally. 🥳 After 4 semi-final eliminations, Villarreal qualify for a European final for the first time in the club's history 🙌#UEL pic.twitter.com/zju9WLX7qT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021

أما في حال أنهى فياريال الليغا في المركز الخامس أو السادس مع فوزه بالدوري الأوروبي، ستشارك 7 أندية في بطولات أوروبا الثلاث كالتالي: 5 في دوري أبطال أوروبا (الأربعة الأوائل بالإضافة إلى فياريال) وواحد في الدوري الأوروبي (الخامس أو السادس) وواحد في كونفرنس (السابع).

وإذا احتل المركز السابع ستشارك 7 أندية إسبانية في أوروبا كالتالي: 5 في دوري أبطال أوروبا (الأربعة الأوائل بالإضافة إلى فياريال) واثنان في الدوري الأوروبي (الخامس والسادس) ولن يكون هناك ممثل إسباني في كونفرنس.

أما في حال خسارة فياريال أمام مانشستر يونايتد فسيتأهل الأربعة الأوائل في الليغا لدوري الأبطال؛ والخامس والسادس سيشاركان في الدوري الأوروبي والسابع في بطولة كونفرنس.