رياضة

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ليونيل ميسي
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 6:42 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 6:50 GMT

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ليونيل ميسي

نظم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة حفل عشاء في منزله حضره لاعبو الفريق وزوجاتهم للاحتفال بلقب كاس ملك إسبانيا ولمزيد من الالتحام والحماسة من أجل

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المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

نظم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة حفل عشاء في منزله حضره لاعبو الفريق وزوجاتهم للاحتفال بلقب كاس ملك إسبانيا ولمزيد من الالتحام والحماسة من أجل الصراع على لقب الدوري الإسباني وقبل لقاء القمة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر السبت المقبل.

وتأتي مباردة ميسي لتجميع لاعبي برشلونة بعد الفوز على فالنسيا وكنوع من بث الحماسة في صفوف الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني والذي كان بعيدا عن متناول الفريق قبل أسابيع.

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لكن حفل العشاء قد يكون سببا في عقاب لاعبي برشلونة لكون ليونيل ميسي من خلال جمع اللاعبين وعائلاتهم في منزله خرق قوانين رابطة الدوري الإسباني والسلطات الصحية بشأن التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا.

ورغم كون حفل العشاء نظم في الهواء الطلق في حديقة منزل ليونيل ميسي لكن بروتوكول فيروس كورونا المفروض من رابطة الدوري الإسباني والسلطات الصحية يمنع تجمع أكثر من 6 أشخاص في مكان واحد.

وحسب صحيفة “ ABC “ الإسبانية ومن خلال مصدر من داخل رابطة الدوري الإسباني فإن خرق القوانين سيجعل الرابطة تفتح تحقيقا في حفل العشاء الذي نظمه ليونيل ميسي في منزله.

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وبخلاف ما حدث سابقا مع لاعبي أتلتيكو مدريد الذين نظموا حفلا جماعيا لكنهم أخبروا الرابطة والسلطات بكل التفاصيل قبل الحفل، فليونيل ميسي ولاعبو برشلونة نظموا الحفل دون إذن ودون إخبار أي جهة وحسب الصحيفة الإسبانية فرابطة الدوري الإسباني والسلطات الصحية عرفت من خلال وسائل الإعلام.

وأكدت الصحيفة أن حفل العشاء يعتبر خرقا خطيرا للقوانين الصحية الخاصة بانتشار فيروس كورونا دون أن تحدد العقوبات المنتظرة على لاعبي برشلونة والعميد ليونيل ميسي.

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