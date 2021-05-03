السد لا ينوي تجديد عقد تشافي

أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الإثنين، بأن إدارة السد لا تنوي تجديد عقد المدرب الإسباني تشافي هرنانديز.

وبحسب قناة ”الكاس“ عن مصادرها الخاصة، فإن إدارة السد ليست لديها نية لتجديد عقد تشافي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتولى تشافي، البالغ من العمر 41 عاما، تدريب السد في يوليو 2019، وقاده حتى الآن في 76 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.

وفي الموسم الحالي توج السد بلقب الدوري القطري، لكنه ودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، في حين يلعب مع العربي في نصف نهائي كأس أمير قطر.

وخلال 76 مباراة للسد مع تشافي، فاز الفريق في 48 مباراة، وتعادل 12 مباراة، في حين خسر 16 مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن تشافي ارتبط منذ الموسم الماضي بتولي تدريب برشلونة، حيث سعى النادي الكتالوني للتعاقد معه لخلافة إرنيستو فالفيردي، ثم كيكي سيتين.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة قد يقيل المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق حال فشله في التتويج بلقب الدوري الإسباني، وهو ما قد يفتح الباب أمام تشافي لتدريب برشلونة.