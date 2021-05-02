ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقهر فالنسيا ويحافظ على آماله في التتويج باللقب

قلب برشلونة تأخره 0/1 إلى فوز 3/2 على فالنسيا، في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، الأحد، على ملعب ميستايا.

وبعد شوط أول سلبي كان فالنسيا البادئ بالتسجيل عبر غابريل باوليستا في الدقيقة 50، مستغلا ركلة ركنية لعبها كارلوس سولر باراغان.

وتعادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 57، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما وصلته الكرة، عقب إضاعة ركلة جزاء.

ووضع الفرنسي أنطوان غريزمان برشلونة في المقدمة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 63.

وعاد ميسي وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لبرشلونة، من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 69.

ونجح فالنسيا في تقليص الفارق بعدما سجل له كارلوس سولر باراغان هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 74 نقطة، في المركز الثاني مع ريال مدريد، لكن النادي الملكي يتقدم بفارق المواجهات، في حين يتصدر أتلتيكو مدريد جدول الترتيب وفي رصيده 76 نقطة.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، على ملعب كامب نو، في مباراة مؤثرة في صراع التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وعقب مواجهة أتلتيكو مدريد يلعب برشلونة 3 مباريات في الدوري الإسباني أمام ليفانتي وسيلتا فيغو وإيبار.