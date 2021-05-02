ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ليونيل ميسي يوسع الفارق مع كريم بنزيما

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، في المباراة التي تجمع ناديه برشلونة مع فالنسيا، ليقترب من التتويج بجائزة هداف الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما سدد ركلة جزاء، صدها الحارس ياسبر سيليسين قبل أن تعود لميسي، في الدقيقة 57، في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 69، من ركلة حرة مباشرة.

ورفع ميسي رصيده إلى 28 هدفا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ويتقدم بـ7 أهداف عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

وفي المركز الثالث يأتي جيرارد مورينو لاعب فياريال وسجل 20 هدفا، ويتبعه لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد والذي سجل 19 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1. ليونيل ميسي، برشلونة، 28 هدفا.

2. كريم بنزيما، ريال مدريد، 21 هدفا.

3. جيرارد مورينو لاعب فياريال، 20 هدفا.

4. لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 19 هدفا.