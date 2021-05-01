رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي ويتشبث بالصدارة (فيديو)
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 16:12 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 16:25 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي ويتشبث بالصدارة (فيديو)

حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيفه إلتشي بهدف دون رد في الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. سجل لورينتي هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيفه إلتشي بهدف دون رد في الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
سجل لورينتي هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في بداية المباراة، كما أهدر فريق إليتشي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سددها لاعبه فيدل.

ورفع أتلتيكو رصيده بذلك لـ76 نقطة في المركز الأول، أمام ريال مدريد وبرشلونة ولكل منهما 71 نقطة ثم إشبيلية 70 نقطة.
وبدأ أتلتيكو مباريات الجولة 34 حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة مهمة أمام أوساسونا في وقت لاحق من اليوم كما سيلعب برشلونة غدا مباراة مهمة مع فالنسيا.

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