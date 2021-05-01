ترتيب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي ويتشبث بالصدارة (فيديو)

حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيفه إلتشي بهدف دون رد في الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

سجل لورينتي هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في بداية المباراة، كما أهدر فريق إليتشي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سددها لاعبه فيدل.

⚽️🥅 ماركوس يورينتي يرد بقوة على إلغاء الهدف الأول ويعلن عن أول أهداف اللقاء 🧐 هل كان يجب على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الأتليتي وإلغاء الهدف؟#الدوري_الاسباني | #أتلتيكو_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/kIGLvFJxje — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 1, 2021

ورفع أتلتيكو رصيده بذلك لـ76 نقطة في المركز الأول، أمام ريال مدريد وبرشلونة ولكل منهما 71 نقطة ثم إشبيلية 70 نقطة.

وبدأ أتلتيكو مباريات الجولة 34 حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة مهمة أمام أوساسونا في وقت لاحق من اليوم كما سيلعب برشلونة غدا مباراة مهمة مع فالنسيا.