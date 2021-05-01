مينو رايولا: ريال مدريد بإمكانه التعاقد مع إيرلينغ هالاند

أجرى مينو رايولا الوكيل الشهير للاعبين حوارًا مع صحيفة ”أس“ تحدث خلاله عن مستقبل موكله النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند والذي تتنافست عدة أندية كبرى للتعاقد معه، بينها: ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي.

وأكد الوكيل الشهير أن الأزمة المالية بسبب تداعيات فيروس كورونا لن تمنع ريال مدريد من التعاقد مع موكله هالاند وقال:“ريال مدريد يستطيع ماليًا التعاقد مع هالاند“، وهو ما يفتح الباب لقدوم المهاجم النرويجي إلى ملعب سانتياغو برنابيو في حلته الجديدة.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد أكد في تصريحات سابقة أن الأزمة المالية التي تعانيها الأندية الكبرى، وبينها ريال مدريد، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وتراجع الإيرادات؛ قد تشكل عائقًا أمام صفقات كبيرة في الصيف المقبل، واعتبر التعاقد مع هالاند مهمة معقدة.

وسجل هالاند 37 هدفًا، وصنع 11 في 38 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي.

وعبر رايولا عن موقفه من دوري السوبر الأوروبي التي أسسها 12 فريقًا أوروبيًا وتم إفشاله بضغط جماهيري وتهديدات من الحكومات والاتحادات المحلية والقارية والعالمية، وقال:“مع دوري السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا في نفس الوقت الجماهير هي من ستقرر“.

كما انتقد رايولا موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم من وكلاء اللاعبين وقال:“الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يرغب بتنظيم مهنة وكلاء اللاعبين لتغطية مشاكل أخرى“.