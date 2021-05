مينو رايولا: ريال مدريد بإمكانه التعاقد مع إيرلينغ هالاند

أجرى مينو رايولا الوكيل الشهير للاعبين حوارًا مع صحيفة ”أس“ تحدث خلاله عن مستقبل موكله النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند والذي تتنافست عدة أندية كبرى للتعاقد معه، بينها: ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي.

وأكد الوكيل الشهير أن الأزمة المالية بسبب تداعيات فيروس كورونا لن تمنع ريال مدريد من التعاقد مع موكله هالاند وقال:“ريال مدريد يستطيع ماليًا التعاقد مع هالاند“، وهو ما يفتح الباب لقدوم المهاجم النرويجي إلى ملعب سانتياغو برنابيو في حلته الجديدة.

🐝 @ErlingHaaland reaches 2️⃣5️⃣ for the season with his second consecutive @BlackYellow doppelpack! ✌️⚽ #Bundesliga pic.twitter.com/jOip2TxBRC

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 27, 2021