RAC 1: برشلونة يبدأ الاتصالات المباشرة مع باريس سان جيرمان بشأن إعادة نيمار

ذكرت إذاعة كاتالونيا ”RAC 1“ أن إدارة برشلونة أجرت اتصالات مع إدارة باريس سان جيرمان لمعرفة موقفهم من بيع النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الإذاعة فإن الاتصالات تمت مع جهات عليا من باريس سان جيرن وأكدت خلاله إدارة برشلونة رغبتها في إعادة النجم البرازيلي لكن رد الفريق الفرنسي لم يتغير حيث أكد رغبته في استمرار نيمار مع الفريق.

ورغم الرد الباريسي على الاتصال الأول تعتقد إدارة برشلونة أن المفاوضات كانت إيجابية وستستمر بسبب الانسجام الواضح بين الطرفين وتعتقد أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان هو من يشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق الهدف.

