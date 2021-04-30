تاريخ النشر:
30 أبريل 2021 12:52 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 13:05 GMT
سيغيب عن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. رسميا: إيقاف رونالد كومان مباراتين
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مباراتين بعد طرده أمام غرناطة. وقرر الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس طرد
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مباراتين بعد طرده أمام غرناطة.
وقرر الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس طرد كومان في الدقيقة 65 بعد احتجاجه على قراراته أمس الخميس.
وبإيقافه مباراتين يغيب كومان عن مباراة برشلونة مع فالنسيا ثم أمام أتلتيكو مدريد.