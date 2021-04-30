سيغيب عن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. رسميا: إيقاف رونالد كومان مباراتين

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مباراتين بعد طرده أمام غرناطة.

وقرر الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس طرد كومان في الدقيقة 65 بعد احتجاجه على قراراته أمس الخميس.

وبإيقافه مباراتين يغيب كومان عن مباراة برشلونة مع فالنسيا ثم أمام أتلتيكو مدريد.