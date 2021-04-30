أس: ريال مدريد يقترب من تجديد عقد لوكاس فاسكيز

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يقترب من تجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وتردد أن اللاعب يقترب من بايرن ميونخ، لكن يبدو أنه سيظل في مدريد.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن فاسكيز يملك عروضا من باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، لكنه يفضل البقاء مع ريال مدريد.

وبحسب ”أس“ فإن ريال مدريد عرض سابقا على فاسكيز 3.5 ملايين يورو في الموسم الواحد، مع خصم بنسبة 10 ٪ بسبب الأزمة المالية التي ضربت الفريق عقب جائحة كورونا.

وأوضحت أن إدارة الميرنغي قدمت لفاسكيز عرضا يحصل من خلاله على 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، ولمدة 3 سنوات مع رابع اختياري.

وأكدت أن فاسكيز البالغ من العمر 29 عامًا، كان دائمًا يعطي الأولوية للبقاء مع ريال مدريد، لكن ذلك لم يؤثر على أدائه، حيث لعب بعض المباريات في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابات لاعبي ريال مدريد.

ووفقا للصحيفة فإن الأسابيع الأخيرة كشفت أهمية فاسكيز في مخططات زيدان، ولهذا السبب رفعت إدارة ريال مدريد عرضها إلى 5 ملايين يورو سنويًا، مع عقد لمدة 3 مواسم وآخر اختياري .

وشارك فاسكيز الموسم الحالي في 34 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 8، علما أنه يغيب حاليا بسبب الإصابة.