ترتيب الدوري الإسباني.. غرناطة يفجر المفاجأة ويفوز على برشلونة ويبعده عن الصدارة

فشل برشلونة في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفرط في فوز سهل كان في متناوله، عقب خسارته أمام ضيفه غرناطة 2/1، ضمن مباريات الجولة 33 لليغا.

تقدم برشلونة في الشوط الأول عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 23، قبل أن يسابق زملاءه إهدار الفرص، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

عمل رائع بين ميسي وغريزمان وليونيل يسجل الهدف الأول لبرشلونة #برشلونه_غرناطه pic.twitter.com/yF97w6S371 — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

ودفع برشلونة ثمن تهاونه في اللقاء، بعدما تلقى مرماه هدفين من الفريق الأندلسي حملا توقيع الفنزويلي داروين ماتشيس وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79 على الترتيب، لتتعرض آمال برشلونة في استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي لصفعة قوية.

برشلونة خاض 25 دقيقة دون مدربه الهولندي رونالد كومان، بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 65.

#غرناطة يحقق الفوز على #برشلونة في الكامب نو بنتيجة 2-1.. البارسا يفشل في تصدر #الدوري_الاسباني بعد الخسارة على أرضه ليبقى في المركز الثالث خلف #ريال_مدريد بفارق الأهداف و #اتلتيكو_مدريد المتصدر pic.twitter.com/wOkLLZlHLR — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

بهذه الهزيمة تجمد رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر) وبفارق المواجهات المباشرة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد غرناطة، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

ملخص السقوط الأول لـ "برشلونة" في الكامب نو امام "غرناطة" و ضياع الصدارة 📺🔥#BarçaGranada 1-2 pic.twitter.com/nX7bXUYwuw — LaLiga (@LaLigaArab) April 29, 2021

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: