ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ليونيل ميسي يبتعد عن كريم بنزيما (فيديو)

وسّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، الفارق مع منافسه الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، في الصراع على جائزة هداف الدوري الإسباني.

ومنح ليونيل ميسي التقدم لبرشلونة في مباراته مع غرناطة، في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، في الدقيقة 24، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة من أنطوان غريزمان، اليوم الخميس.

#برشلونه_غرناطه ⚽️🥅 ميسي يضع برشلونة في المقدّمة أمام غرناطة بعد عملية ثنائية رائعة مع الفرنسي أنطوان غريزمان 💪#الدوري_الاسباني #beINLiga pic.twitter.com/LbV9PUaFlJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2021

ورفع ميسي رصيده إلى 26 هدفًا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ويتقدم بـ5 أهداف عن بنزيما، الذي سجل 21 هدفًا، ويحتل المركز الثاني.

في حين يحتل جيرارد مورينو، لاعب فياريال المركز الثالث وفي رصيده 20، ويتبعه لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد وسجل 19 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1. ليونيل ميسي، برشلونة، 26 هدفًا.

2. كريم بنزيما، ريال مدريد، 21 هدفًا.

3. جيرارد مورينو، فياريال، 20 هدفًا.

4. لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 19 هدفًا.