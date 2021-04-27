الكشف عن تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم ميسي

كشف الصحفي البرازيلي الشهير، مارسيلو بيشلر، عن تطورات جديدة بشأن عرض باريس سان جيرمان لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، ولم يكشف النجم الأرجنتيني عن موقفه من الاستمرار مع البلوغرانا حتى الآن.

ووفقا لما ذكره مارسيلو بيشلر، الصحفي بقناة ”TNT Sports Brazil“، فإن سان جيرمان قدم عرضًا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

São 3 pontos importantes:

1 – PSG oferece 2 anos + 1 de contrato. Creem que a proposta econômica é "inalcançável". O projeto esportivo fala por si só: finalistas da última UCL e semifinalistas agora. Passando pelo atual campeão e o próprio Barça – com goleada incluída. https://t.co/cMFxcVLeCr — Marcelo Bechler (@marcelobechler) April 27, 2021

وأوضح أن ”عرض باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله أو يضاهيه“.

وأكد بيشلر أنه ”حتى الآن لم يتحرك برشلونة بشأن تجديد عقد ميسي“، موضحا أن ”ميسي يركز على لقب الدوري الإسباني، ولا يريد سماع أي شيء بشأن مستقبله“.

بينما أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن ”ميسي لن يحسم مستقبله حتى الآن، سينتظر حتى نهاية الموسم، ومن ثم سيقرر“.

وكان ”بيشلر“ هو الصحفي الذي سبق أن كشف عن رحيل نيمار دا سيلفا إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود بروفاكس رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني، والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

ويقترب برشلونة من الانفراد بصدارة الدوري الإسباني، حال انتصاره على غرناطة يوم الخميس المقبل، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد.