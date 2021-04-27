رياضة

الكشف عن تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم ميسي
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 19:25 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 20:50 GMT

الكشف عن تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم ميسي

كشف الصحفي البرازيلي الشهير، مارسيلو بيشلر، عن تطورات جديدة بشأن عرض باريس سان جيرمان لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف الصحفي البرازيلي الشهير، مارسيلو بيشلر، عن تطورات جديدة بشأن عرض باريس سان جيرمان لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، ولم يكشف النجم الأرجنتيني عن موقفه من الاستمرار مع البلوغرانا حتى الآن.

ووفقا لما ذكره مارسيلو بيشلر، الصحفي بقناة ”TNT Sports Brazil“، فإن سان جيرمان قدم عرضًا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

وأوضح أن ”عرض باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله أو يضاهيه“.

وأكد بيشلر أنه ”حتى الآن لم يتحرك برشلونة بشأن تجديد عقد ميسي“، موضحا أن ”ميسي يركز على لقب الدوري الإسباني، ولا يريد سماع أي شيء بشأن مستقبله“.

بينما أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن ”ميسي لن يحسم مستقبله حتى الآن، سينتظر حتى نهاية الموسم، ومن ثم سيقرر“.

وكان ”بيشلر“ هو الصحفي الذي سبق أن كشف عن رحيل نيمار دا سيلفا إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود بروفاكس رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني، والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

ويقترب برشلونة من الانفراد بصدارة الدوري الإسباني، حال انتصاره على غرناطة يوم الخميس المقبل، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play