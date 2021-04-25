رياضة

الحكم يعيد اللاعبين من غرف الملابس لاستكمال مباراة إشبيلية وغرناطة (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 19:01 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 20:05 GMT

الحكم يعيد اللاعبين من غرف الملابس لاستكمال مباراة إشبيلية وغرناطة (فيديو وصور)

الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى 70 نقطة في المركز الرابع مقابل 42 نقطة لغرناطة في المركز الثامن.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

اتخذ الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا، قرارًا غريبًا خلال مباراة إشبيلية مع غرناطة، في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

واحتسب بينغوتيسيا، 4 دقائق كوقت بدل ضائع، لكنه أطلق صافرة نهاية المباراة بعد 3 دقائق، ليغادر إشبيلية، ملعب رامون سانشيز بيزخوان إلى غرف ملابس.

واحتج لاعبو غرناطة على قرار  الحكم بإنهاء المباراة قبل دقيقة من الوقت المقرر، قبل أن يقرر بينغوتيسيا إكمال المباراة، حيث طالب اللاعبين باللعب لمدة دقيقة واحدة.

وبالفعل، ارتدى لاعبو إشبيلية وغرناطة ملابسهم وأحذيتهم من جديد، وأكملوا دقيقة على أرض الملعب، قبل أن يعلن بينغوتيسيا نهاية المباراة، بفوز إشبيلية 2/1.

ووضع الكرواتي إيفان راكيتيتش، إشبيلية في المقدمة، بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 16، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول من المباراة.

وعزز لوكاس أوكامبوس تقدم إشبيلية في الدقيقة 53، في حين سجل روبرتو سولدادو، هدف غرناطة الوحيد، من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 70 نقطة في المركز الرابع، مقابل 42 نقطة لغرناطة في المركز الثامن.

وبعد نهاية المباراة علّق جيوليس كوندي لاعب إشبيلية عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“إذا كنتم تريدون إعادة المباراة بأكملها نحن مستعدون“.

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