الحكم يعيد اللاعبين من غرف الملابس لاستكمال مباراة إشبيلية وغرناطة (فيديو وصور)

اتخذ الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا، قرارًا غريبًا خلال مباراة إشبيلية مع غرناطة، في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

واحتسب بينغوتيسيا، 4 دقائق كوقت بدل ضائع، لكنه أطلق صافرة نهاية المباراة بعد 3 دقائق، ليغادر إشبيلية، ملعب رامون سانشيز بيزخوان إلى غرف ملابس.

واحتج لاعبو غرناطة على قرار الحكم بإنهاء المباراة قبل دقيقة من الوقت المقرر، قبل أن يقرر بينغوتيسيا إكمال المباراة، حيث طالب اللاعبين باللعب لمدة دقيقة واحدة.

الاحداث الاخيرة في مباراة اشبيلية × غرناطة " الحكم يحتسب 4 دقائق وقت اضافي ثم يصفر عند الدقيقة 93 لـ تبدا احتجاجات من لاعبي غرناطة " الاحداث كـــــــــــاملة Full HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/yhTkAXnBwx — وانا احسب عمار الدار ياسعود جدران (@dyan_shepherd) April 25, 2021

لاعبين اشبيلية يرجعون من غرفة الملابس بس ان الحكم صفر و باقي دقيقة من الوقت pic.twitter.com/8YzzGiJSy5 — فـهـد 💎 (@if24hd_) April 25, 2021

وبالفعل، ارتدى لاعبو إشبيلية وغرناطة ملابسهم وأحذيتهم من جديد، وأكملوا دقيقة على أرض الملعب، قبل أن يعلن بينغوتيسيا نهاية المباراة، بفوز إشبيلية 2/1.

ووضع الكرواتي إيفان راكيتيتش، إشبيلية في المقدمة، بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 16، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول من المباراة.

وعزز لوكاس أوكامبوس تقدم إشبيلية في الدقيقة 53، في حين سجل روبرتو سولدادو، هدف غرناطة الوحيد، من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 70 نقطة في المركز الرابع، مقابل 42 نقطة لغرناطة في المركز الثامن.

وبعد نهاية المباراة علّق جيوليس كوندي لاعب إشبيلية عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“إذا كنتم تريدون إعادة المباراة بأكملها نحن مستعدون“.

اللاعبين رجعوا يلبسون علشان يلعبون اخر دقيقة !ّ!!! pic.twitter.com/tX5ei3Zer6 — فـهـد 💎 (@if24hd_) April 25, 2021

لاعبين اشبيلية يلبسون من جديد من اجل اكمال الدقيقة الأخيرة pic.twitter.com/WSfK2Sk2io — فـهـد 💎 (@if24hd_) April 25, 2021

عاجل في مبارا اشبيلية و غرناطة في الدوري الاسباني الحكم يصفر و اللاعبين يطلعون لكن حكم الفار كلمه قال باقي دقيقة راح يصوت لـ اللاعبين !!!!!!! pic.twitter.com/ru1xNNPEsw — فـهـد 💎 (@if24hd_) April 25, 2021