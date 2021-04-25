ميسي ينجو من إصابة مروعة خلال مباراة برشلونة وفياريال (فيديو)

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني لخشونة زائدة من مانو تريجيروس لاعب فياريال، خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني.

ونجا ميسي من إصابة مروعة، بعد أن تدخل تريجيروس بشكل عنيف على قدم المهاجم الأرجنتيني، ما جعله يسقط على الأرض ويصرخ من الألم.

وتدخل الطاقم الطبي لبرشلونة وقام بإسعاف النجم الأرجنتيني، الذي تألم كثيرًا ثم قام بالركض قبل أن يعود للعب مرة أخرى.

وحصل تريجيروس على بطاقة حمراء مباشرة، بعد التدخل العنيف على ساق ليونيل ميسي.

تدخل خشن للغاية من مانو مدافع فياريال على قدم ميسي مباشرة والحكم يشهر البطاقة الحمراء❌🟥#فياريال_برشلونة #برشلونة pic.twitter.com/I4HmfuKwUT — إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

وواصل برشلونة مطاردة فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2 – 1 على مضيفه فياريال.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والثامن في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، إلى 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منافسه العتيد ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي خاض 33 مباراة.

فيما يبتعد الفريق الكتالوني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي يواجه مضيفه أتليتك بلباو في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي نال خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 49 نقطة في المركز السابع.