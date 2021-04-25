رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتخطى فياريال ويطارد أتلتيكو وريال مدريد على الصدارة
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 16:19 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 17:00 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتخطى فياريال ويطارد أتلتيكو وريال مدريد على الصدارة

برشلونة رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 71 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على فياريال، عزز فيه فرصة في المنافسة لقب الدوري الإسباني.

برشلونة فاز بنتيجة 2-1 على فياريال، في الجولة 32 من الدوري الإسباني، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ”لا سيراميكا“.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب صامويل شوكويزي في الدقيقة 26، ولكن أدرك برشلونة التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة اللاعب الفرنسي أنطوان غزيرمان.

ووضع غريزمان برشلونة في المقدمة، بعد أن أحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

 

برشلونة رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 71 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد ”الوصيف“ صحب نفس الرصيد، ولكن يقبع البارسا في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

ويبتعد أتلتيكو مدريد المتصدر بـ73 نقطة عن برشلونة بفارق نقطتين فقط.

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