ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتخطى فياريال ويطارد أتلتيكو وريال مدريد على الصدارة

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على فياريال، عزز فيه فرصة في المنافسة لقب الدوري الإسباني.

برشلونة فاز بنتيجة 2-1 على فياريال، في الجولة 32 من الدوري الإسباني، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ”لا سيراميكا“.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب صامويل شوكويزي في الدقيقة 26، ولكن أدرك برشلونة التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة اللاعب الفرنسي أنطوان غزيرمان.

ووضع غريزمان برشلونة في المقدمة، بعد أن أحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

برشلونة رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 71 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد ”الوصيف“ صحب نفس الرصيد، ولكن يقبع البارسا في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

ويبتعد أتلتيكو مدريد المتصدر بـ73 نقطة عن برشلونة بفارق نقطتين فقط.