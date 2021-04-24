رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل سلبيا مع بيتيس ويحافظ على الوصافة
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 21:03 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 21:17 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل سلبيا مع بيتيس ويحافظ على الوصافة

تعادل ريال مدريد سلبيا أمام ضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعادل ريال مدريد سلبيا أمام ضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإسباني.

وبات ريال مدريد مهددا بفقدان لقب الدوري الإسباني، في ظل اتساع الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد المتصدر لـ 5 نقاط حال انتصاره في لقائه غدا الأحد.

وأضاف ريال مدريد بهذا التعادل لرصيده النقطة الـ 71 بالترتيب الثاني في جدول الدوري الإسباني.

وفي المقابل، يضيف ريال بيتيس لرصيده النقطة الـ 50 في الترتيب السادس بالدوري الإسباني.

وأصبح ريال مدريد مهددا بخسارة الوصافة حال انتصار برشلونة، غدا الأحد، على فياريال في ملعب لاسيراميكا.

 

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