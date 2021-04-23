قبل أيام من بطولة كوبا أمريكا.. الكونميبول يكشف موعد استئناف تصفيات كأس العالم

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”الكونميبول“ إقامة جولتين من تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ”قبل أيام من انطلاق كأس كوبا أمريكا“ في الـ13 من يونيو المقبل.

ولم تشهد أمريكا الجنوبية أي مباراة في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر منذ نوفمبر من العام الماضي، وتم إلغاء جولتين الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

ولم يحدد ”الكونميبول“ مواعيد مباريات يونيو، لكن كوبا أمريكا ستنطلق في 13 يونيو في الأرجنتين وتنتهي في العاشر من يوليو في كولومبيا.

La @CONMEBOL confirma que las Eliminatorias

se reanudarán en junio, antes de la @CopaAmerica Información completa ➡️🔗https://t.co/NQFSrK9MSu pic.twitter.com/7LGQC5wzYb — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) April 23, 2021

وتقام أقدم بطولة دولية لكرة القدم بالعالم في دولتين هذا العام لأول مرة في تاريخها.

وقال ”الكونميبول“ أيضا إن مباريات الجولتين اللتين تم إلغاؤهما مارس الماضي ستقام بالقرب من المواعيد المحددة بالفعل في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.

وقال الاتحاد في بيان: ”طلب الكونميبول من الاتحاد الدولي (الفيفا) ثلاثة أيام إضافية لضمان حصول اللاعبين على فترة تعافٍ كافية“.

وأصدر مسؤولو ”الكونميبول“ هذا القرار بعد اجتماع مع جياني إنفانتينو رئيس ”الفيفا“.