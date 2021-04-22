ميسي يحتفل بهدفه في شباك خيتافي مع حامل الكرات (فيديو)

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، بهدفه الثاني والثالث لفريقه في شباك خيتافي، مع جامع الكرات.

ميسي أحرز هدفين في شباك خيتافي، خلال المباراة التي تقام على ملعب ”كامب نو“ بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

الهدف الأول كان في الدقيقة الثامنة، والثاني كان في الدقيقة 33 حيث استلم ميسي الكرة بالقرب من خط المرمى الجانبي وسدد في الزاوية الضيقة، وأحرز هدفًا رائعًا، وذهب واحتضن حامل الكرات خلف المرمى واحتفل معه.

وانفرد ميسي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد أن وصل رصيده إلى 25 هدفا، بفارق 4 أهداف عن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ21 هدفا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

وكان الفريق الكتالونى قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي فريق ريال مدريد بنتيجة 2 – 1.

فيما يأتي خيتافي بالمركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد المسابقة برصيد 73 نقطة.