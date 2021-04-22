ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي يطير بالصدارة

ابتعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد أن أحرز هدفين لبرشلونة في شباك خيتافي، خلال المباراة التي تقام على ملعب ”كامب نو“ بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

ميسي أحرز الهدف الأول لفريقه برشلونة أمام خيتافي في الدقيقة الثامنة، بعدما انطلق بالكرة من وسط الملعب، وراوغ مدافعي الضيوف وتوغل في منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وأضاف النجم الأرجنتيني ميسي ثالث أهداف برشلونة بشباك خيتافي في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني 3/1.

وانفرد ميسي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد أن وصل رصيده إلى 25 هدفا، بفارق 4 أهداف عن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ21 هدفا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1/ ليونيل ميسي – برشلونة 25 هدف

2/ كريم بنزيما – ريال مدريد 21 هدف

3/ جيرارد مورينو – فياريال 20 هدف

4/ لويس سواريز – أتلتيكو مدريد 19 هدف

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

وكان الفريق الكتالوني قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي فريق ريال مدريد بنتيجة 2 – 1.

فيما يأتي خيتافي بالمركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد المسابقة برصيد 73 نقطة.