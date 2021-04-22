ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يستعيد الصدارة بالفوز على هويسكا

استعاد أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه السهل 2-0 على ضيفه هويسكا اليوم الخميس في الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة.

افتتح آنخيل كوريا التسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 39، فيما تكفل يانيك كاراسكو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحقق فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.

وسجل كوريا للمرة الثالثة في مباراتين ليمنح أتلتيكو المقدمة.

#أتلتيكو_مدريد يفوز على #هويسكا 2/0 ويستعيد صدارة ترتيب #الدوري_الاسباني

الفوز رفع رصيد اتلتيكو إلى 73 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد هويسكا عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر pic.twitter.com/n1H3ltklSW — إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2021

وارتفع رصيد أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014، إلى 73 نقطة، لينفرد بالصدارة مجددا، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، الذي ارتقى للقمة مؤقتا بفوزه 3-0 على مضيفه قادش أمس الأربعاء في المرحلة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد هويسكا عند 27 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر، بفارق نقطة وحيدة خلف مراكز الأمان.