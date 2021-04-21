ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز على قادش بثلاثية ويزاحم أتلتيكو على الصدارة

قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز 3-صفر على مضيفه قادش، والتقدم لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالمشاركة مع أتلتيكو مدريد.

افتتح بنزيما التسجيل من ركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة، قبل أن يصنع الهدف الثاني لأدوريوزولا بعد ذلك بثلاث دقائق.

وأكمل المهاجم المخضرم ثنائيته قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، ليحسم فوز فريق المدرب زين الدين زيدان.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة متساويا مع غريمه أتلتيكو مدريد، الذي يستضيف ويسكا غدا الخميس.