زوجة سيرجيو راموس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت بيلار روبيو زوجة سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت روبيو عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“: ”أريد أن أعلمكم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، لحسن الحظ، في الوقت الحالي لا أعاني من أعراض وأنا منعزلة في المنزل“.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن ريال مدريد إصابة سيرجيو راموس بفيروس كورونا المستجد، وقد غاب عن مباريات برشلونة في الدوري الإسباني وليفربول (مرتين) في دوري أبطال أوروبا، علما أن راموس يغيب أيضا بسبب إصابة عضلية في التوأم الداخلي في ساقه اليسرى“.

وبيلار روبيو متزوجة من سيرجيو راموس منذ 2019.