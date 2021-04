برشلونة يعلن رسميا انضمامه لدوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي برشلونة رسميا انضمامه لفكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي، التي أحدثت ضجة عالمية، أمس الأحد.

وقال النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، يوم الاثنين: ”يعلن نادي برشلونة لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع 11 ناديا آخر من أهم الأندية الكروية في أوروبا لتشكيل مسابقة جديدة هي دوري السوبر الأوروبي“.

وأضاف البيان: ”يأمل مؤسسو دوري السوبر الأوروبي إجراء محادثات مع يويفا وفيفا قريبا من أجل إيجاد أفضل الحلول للدوري الجديد وكرة القدم العالمية ككل“.

وينص نظام المسابقة الجديدة على لعب مجموعتين تضم كل مجموعة 10 فرق، وستلعب كل الفرق بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وستقام مواجهات فاصلة بين فرق المركزين الرابع والخامس في المجموعتين لاستكمال فرق دور الثمانية.

وسيكون بين الأندية العشرين 15 ”عضوا مؤسسا“، أي أنه يتبقى ثلاثة أندية من المؤسسين، في الوقت الذي يتردد فيه أن لايبزيغ الألماني وليون الفرنسي وبورتو البرتغالي بين الأندية التي لا تزال تفكر في الانضمام للبطولة الوليدة، وذلك فضلا عن خمسة فرق تتأهل للبطولة.

❗️ Barça, a founding Club of the new Superleague

إدانة الفيفا واليويفا

وعبر الاتحاد الدولي (فيفا) عن ”رفضه لإقامة ’دوري أوروبي انفصالي مغلق‘ خارج إطار كرة القدم الدولية“.

لكن الملاحظ أن البيان لم يذكر شيئا عن تهديد سابق بمنع أي لاعب مشارك في هذه المسابقة من الظهور في منافسات كأس العالم.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من عقد اجتماع في اليويفا لمناقشة تغيير شكل منافسات دوري الأبطال.

وقبل إعلان إطلاق دوري السوبر، أصدر اليويفا بيانا شديد اللهجة بالاشتراك مع اتحادات كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا قائلا إنه مستعد لاستخدام ”كافة التدابير“ للتصدي إلى أي انفصال، مضيفا أن أي ناد يشارك سيمنع من اللعب في مسابقات الدوري المحلية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.

🚨 BREAKING 🚨

JP Morgan have confirmed they are financing the 'European Super League' pic.twitter.com/0DKrZcBZKj

— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2021