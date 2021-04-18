رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يكتسح إيبار بخماسية نظيفة ويبتعد بالصدارة
تاريخ النشر: 18 أبريل 2021 16:18 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2021 17:45 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يكتسح إيبار بخماسية نظيفة ويبتعد بالصدارة

أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد أن رفع رصيده إلى 70 نقطة.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

اكتسح فريق أتلتيكو مدريد نظيره إيبار بخمسة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم أنخيل كوريا لصالح أتلتيكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 42 وبعدها بأقل من خمس دقائق ينجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، قبل انتهاء الشوط الأول.

 

ومع بداية الشوط الثاني نجح كاراسكو في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 49، وأضاف ماركوس لورنتي، الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

واختتم ماركوس لورنتي حفلة أهداف الأتلتي بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 68.

بهذا الفوز يظل أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد أن رفع رصيده إلى 70 نقطة.

بينما حل إيبار في المركز الأخير من الترتيب برصيد 23 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني:

2021-04-1-73

2021-04-2-61

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