ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يكتسح إيبار بخماسية نظيفة ويبتعد بالصدارة

اكتسح فريق أتلتيكو مدريد نظيره إيبار بخمسة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم أنخيل كوريا لصالح أتلتيكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 42 وبعدها بأقل من خمس دقائق ينجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، قبل انتهاء الشوط الأول.

#اتلتيكو_مدريد يكتسح #ايبار 5/0 وينفرد بصدارة ترتيب #الدوري_الإسباني

اتلتيكو رفع رصيده إلى 70 نقطة من 31 مباراة بفارق 4 نقاط عن #ريال_مدريد و5 عن #برشلونة ولكن لكل منهما مباراة أقل pic.twitter.com/3oiZWrZDD6 — إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2021

ومع بداية الشوط الثاني نجح كاراسكو في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 49، وأضاف ماركوس لورنتي، الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

واختتم ماركوس لورنتي حفلة أهداف الأتلتي بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 68.

بهذا الفوز يظل أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد أن رفع رصيده إلى 70 نقطة.

بينما حل إيبار في المركز الأخير من الترتيب برصيد 23 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: