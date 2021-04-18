بايرن ميونخ يرفض استقالة هانز فليك

رفضت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، قيام هانز فليك المدير الفني للفريق، بتقديم استقالته من منصبه من طرف واحد.

وأعلن الألماني هانز فليك عن رغبته في ترك منصبه كمدرب لفريق بايرن ميونخ في نهاية الموسم، موضحا أنه أبلغ مسؤولي الفريق واللاعبين بقراره، وهو ما يفتح الباب للتكهنات بشأن خلافته.

وأصدر بايرن ميونخ بيانا رسميا قال فيه: ”أعلن أمس السبت، هانز فليك المدير الفني رغبته في إنهاء عقده، الذي يستمر حتى يونيو 2023، في وقت مبكر من نهاية الموسم“.

وأضاف: ”كان لدى فليك هذه الرغبة وأبلغ بها إدارة النادي الأسبوع الماضي، واتفقنا معه على التركيز على المباريات ضد فولفسبورغ وباير ليفركوزن وماينز، حتى لا يتم تشتيت تركيز الفريق في هذه المباريات الهامة“.

واختتم النادي البافاري بيانه قائلا: ”لا يوافق بايرن ميونخ على الطلب الأحادي من جانب فليك، وسنواصل المحادثات معه على النحو المتفق عليه بعد مباراة ماينز“.

بيان من مجلس إدارة بايرن ميونخ. ℹ https://t.co/mypid9tGcr pic.twitter.com/gbjoZZ3jQs — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 18, 2021

وقاد فليك بايرن ميونخ للفوز بسداسية تاريخية الموسم الماضي، لكن الفريق خرج الموسم الحالي من كأس ألمانيا ومن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وما زال ينافس للحفاظ على لقبه بطلا للدوري الألماني، حيث يتقدم بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه لايبزيغ، على بعد 5 جولات من نهاية المسابقة.