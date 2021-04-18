ريال مدريد يعلن غياب فالفيردي عن مواجهة خيتافي لمخالطته مصابا بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد رسميا غياب لاعبه فيدريكو فالفيردي، عن مواجهة الفريق ضد خيتافي، مساء اليوم الأحد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي، في المباراة التي تقام على ملعب ”ألفونسو بيريز“ مساء اليوم، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، إن فالفيردي، قد تم عزله في المنزل بسبب مخالطته حالة مصابة بفيروس كورونا.

وخضع فالفيردي إلى مسحة طبية قبل ساعات وكانت النتيجة سلبية، ولكن لضمان سلامة اللاعب تم عزله وإبلاغ السلطات الصحية بالأمر وبالتالي لن يتواجد في مباراة خيتافي.

يذكر أن رفائيل فاران -أيضا- يغيب خلال الفترة الماضية عن مباريات ريال مدريد بسبب إصابته بفيروس كورونا وتحديدا قبل مباراة الذهاب أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

كما يغيب -أيضا- سيرجيو راموس، قائد الفريق، عن المواجهة لإصابته بالفيروس.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقاطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.