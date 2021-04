مدافع بلباو يصفع ميسي خلال نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

كشفت لقطة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي جمع بين فريقي برشلونة ونظيره أتلتيك بلباو، مساء السبت، عن صفعة خفيفة قام بها يوري بيرشيش، مدافع بلباو، للنجم الأرجنتيني ليوينل ميسي، قائد ”البلوغرانا“.

وبدا أن ميسي كان غاضبا من تدخل أحد لاعبي بلباو عليه، ليذهب إليه يوري ويحاول تهدئة ميسي ليقوم بصفعة بسيطة على وجهه، قبل أن يعتذر له.

من جانبه، قال خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إنه يثق بشدة في أن ميسي سيختار البقاء مع النادي بعدما قدم اللاعب الأرجنتيني عرضا رائعا خلال الفوز 4-صفر على أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، أمس السبت.

وسجل ميسي هدفا من مجهود فردي في منتصف الشوط الثاني، بعد هدفي أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ، ليفرض برشلونة سيطرته على اللقاء.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني هدفا آخر قبل أن يحصد اللقب للمرة السابعة، لكنها أول مرة منذ أن أصبح قائدا للفريق في 2018.

وينتهي عقد الهداف التاريخي لبرشلونة وأكثر لاعبيه حصدا للألقاب بعد شهرين فقط، وحاول الرحيل العام الماضي بعد الدخول في خلاف مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق.

لكن لابورتا، الذي كان رئيسا لبرشلونة خلال ولايته الأولى وكان شاهدا على سطوع ميسي قبل أن يتولى الرئاسة للمرة الثانية الشهر الماضي، قال إنه يشعر أن اللاعب الأرجنتيني سيستمر مع النادي الذي انضم إليه وعمره 13 عاما.

وقال لابورتا للصحفيين: ”ليو أفضل لاعب في العالم، ويرتبط بعلاقة قوية جدا مع النادي. أنا مقتنع أنه يريد البقاء، ونحن سنفعل كل شيء في أيدينا حتى نضمن استمراره“.

وأضاف: ”أمس يمكنه أن يرى أنه يحظى بدعم فريق كبير قادر على تقديم كرة قدم ممتعة“.

