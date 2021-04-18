مدافع بلباو يصفع ميسي خلال نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

كشفت لقطة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي جمع بين فريقي برشلونة ونظيره أتلتيك بلباو، مساء السبت، عن صفعة خفيفة قام بها يوري بيرشيش، مدافع بلباو، للنجم الأرجنتيني ليوينل ميسي، قائد ”البلوغرانا“.

وبدا أن ميسي كان غاضبا من تدخل أحد لاعبي بلباو عليه، ليذهب إليه يوري ويحاول تهدئة ميسي ليقوم بصفعة بسيطة على وجهه، قبل أن يعتذر له.

Yuri pidiendo la Pfizer..

Y al final Messi le vacunó la primera y la segunda dosis. pic.twitter.com/KAdrUICzrD — ℝ𝔸𝕀𝔻𝔼ℝ (@RAIDERFCB) April 18, 2021

من جانبه، قال خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إنه يثق بشدة في أن ميسي سيختار البقاء مع النادي بعدما قدم اللاعب الأرجنتيني عرضا رائعا خلال الفوز 4-صفر على أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، أمس السبت.

وسجل ميسي هدفا من مجهود فردي في منتصف الشوط الثاني، بعد هدفي أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ، ليفرض برشلونة سيطرته على اللقاء.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني هدفا آخر قبل أن يحصد اللقب للمرة السابعة، لكنها أول مرة منذ أن أصبح قائدا للفريق في 2018.

وينتهي عقد الهداف التاريخي لبرشلونة وأكثر لاعبيه حصدا للألقاب بعد شهرين فقط، وحاول الرحيل العام الماضي بعد الدخول في خلاف مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق.

لكن لابورتا، الذي كان رئيسا لبرشلونة خلال ولايته الأولى وكان شاهدا على سطوع ميسي قبل أن يتولى الرئاسة للمرة الثانية الشهر الماضي، قال إنه يشعر أن اللاعب الأرجنتيني سيستمر مع النادي الذي انضم إليه وعمره 13 عاما.

وقال لابورتا للصحفيين: ”ليو أفضل لاعب في العالم، ويرتبط بعلاقة قوية جدا مع النادي. أنا مقتنع أنه يريد البقاء، ونحن سنفعل كل شيء في أيدينا حتى نضمن استمراره“.

وأضاف: ”أمس يمكنه أن يرى أنه يحظى بدعم فريق كبير قادر على تقديم كرة قدم ممتعة“.

❝We're still in the fight [for La Liga].❞

— Leo #Messi pic.twitter.com/dtbRXE149a — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 18, 2021

ولم يتحدث ميسي عن مستقبله لكنه قاد النادي لتجاوز بداية سيئة للموسم والتقدم نحو حصد لقب الكأس والدخول بقوة في سباق ثلاثي على لقب الدوري الإسباني إلى جانب أتليتيكو مدريد وريال مدريد.

وقال ميسي: ”نحن عانينا في النصف الأول من الموسم وخسرنا الكثير من النقاط بسبب السذاجة، لكن بعد ذلك أصبحنا أقوى كثيرا وبدأنا اللعب بشكل رائع وعدنا مجددا إلى المنافسة“.

وكال رونالد كومان مدرب برشلونة المديح لميسي كما أشاد بلاعب الوسط دي يونغ، الذي صنع هدفين إلى جانب تسجيل هدف.

وقال كومان: ”قضى ليو سنوات يظهر فيها بوضوح أنه أفضل لاعب في العالم. لقد كان مؤثرا جدا أمس رغم أنه يجب التركيز أيضا على ما فعله فرينكي وباقي لاعبي الفريق“.

وأضاف: ”قدمنا أداء رائعا ونحن نستحق هذه الكأس“.

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