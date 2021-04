برشلونة يضرب أتلتيك بلباو برباعية ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا

توج نادي برشلونة بطلا لكأس ملك إسبانيا بإسقاطه أتلتيك بلباو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ”لا كارتوخا“ في مدينة إشبيلية.

وسجل هدف برشلونة الأول غريزمان مع الدقيقة 60، بعد استقباله عرضية رائعة من الجهة اليمنى.

GOLAZO….same pattern only this time on the right side

وفي الدقيقة 63، أضاف دي يونغ الثاني برأسية رائعة إثر تلقيه عرضية من الجهة اليسرى.

#AthleticBarça ~ #CopaDelRey Athletic 0 × 2 Barcelona | GOAL De Jong HD

ومع الدقيقة 68 أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث بعد مجهود رائع.

قوووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث الاسطورة ميسي متعةةةةةةةةةةةةةةةة 😱😱😱😱😱❤️❤️❤️❤️❤️❤️

وفي الدقيقة 72، أضاف ميسي الهدف الرابع، ليصبح الهداف التاريخي في نهائيات كأس ملك إسبانيا برصيد 9 أهداف متجاوزًا ”زارا“ الذي يمتلك 8 أهداف.

#AthleticBarça ~ #CopaDelRey Athletic 0 × 4 Barcelona | GOAL Messi HD

ويعد برشلونة الأكثر حصدًا للقب كأس الملك برصيد 31 مرة، ويليه أتلتيك بلباو الذي حصد 23 لقبًا.