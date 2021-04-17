ميسي ينفعل على حكم مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو (فيديو)

انفعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على حكم مباراة فريقه ضد أتلتيك بلباو، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء انفعال ميسي على الحكم مع الدقيقة 35، بعد تدخل قوي من لاعب الخصم أسقط النجم الأرجنتيني أرضا، ويتألم بشدة، لكن الحكم أطلق صافرته محتسبا فقط ركلة حرة، ولم يمنح اللاعب إنذارا، وهو ما اعترض عليه ميسي وأخذ ينفعل على الحكم ويشير له بيده اعتراضا على القرار.

ميسي غااااااااااااااااااااااااضب على قرار الحكم pic.twitter.com/WLoi5GB4z6 — GOALS (@QWEA0S) April 17, 2021

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية، حيث حقق الفريق الكتالوني الفوز في مباراة العودة بنتيجة 3-0 بعد خسارة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

ونجح أتلتيك بلباو في التأهل على حساب نظيره ليفانتي في نصف نهائي بطولة كأس الملك بعدما فاز الفريق الباسكي بمجموع المباراتين 3-2.

لقطة سقوط الاسطورة ميسي كـــــاملة : pic.twitter.com/6IJBOt5IvW — GOALS (@QWEA0S) April 17, 2021

ويغرد برشلونة منفردا بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 30 لقبا، يليه أتلتيك بلباو برصيد 23 لقبا، ثم يأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 19 لقبا.

وتعد مواجهة أتلتيك ضد برشلونة هي المباراة النهائية الأكثر تكراراً في تاريخ كأس ملك إسبانيا برصيد 10 مرات، متجاوزة أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد 9 مرات.