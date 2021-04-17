التشكيلة وموعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

سيكون عشاق الكرة الإسبانية على موعد مع مواجهة خاصة بين برشلونة وأتلتيك بلباو، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتبدو مباراة برشلونة وبلباو بمثابة صراع خاص لعدة أسباب تستعرضها شبكة ”إرم نيوز“ في تحليلها ورصدها لأبرز ملامح المباراة المرتقبة، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:30 بتوقيت السعودية على ملعب (لا كارتوخا) في مدينة إشبيلية والذي يستضيف اللقاء النهائي.

ولم تعلن أي قناة عربية نقل المباراة حتى الآن.

مشوار الفريقين

تأهل برشلونة للمباراة النهائية بعدما أطاح بمنافسه كورنيا بنتيجة 2/0 في دور الـ32، وفاز على رايو فايكانو بنتيجة 2/1 في دور الـ16، وأقصى غرناطة بنتيجة 5/3 في ربع النهائي.

وتجاوز برشلونة منافسه إشبيلية في نصف النهائي بعد الخسارة بنتيجة 0/2 على ملعب الأخير ثم الفوز بنتيجة 3/0 في لقاء الإياب.

وتأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس الملك بعدما فاز على إيبيزا بنتيجة 2/1 في دور الـ32، ثم فاز على ديبورتيفو ألكويانو بنتيجة 2/1 في دور الـ16.

وفاز أتلتيك بلباو على ريال بيتيس في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1/1 ثم تخطى عقبة ليفانتي في نصف النهائي عقب الفوز بنتيجة 2/1 إيابا بعد التعادل ذهابا 1/1.

ويعد برشلونة الأكثر حصدًا للقب كأس الملك برصيد 30 مرة، ويليه أتلتيك بلباو والذي حصد 23 لقبًا.

📽️ Así ha sido el acto oficial entre los entrenadores y capitanes de #AthleticClub y @FCBarcelona_es en la víspera de la gran final de Copa. 🤝 @Marcelino, @RonaldKoeman, @IkerMuniain10 y Leo Messi

#BiziAmetsa 🏆 pic.twitter.com/riWxJMN8cu — Athletic Club (@AthleticClub) April 16, 2021

مواجهة خاصة

تبدو مواجهة أتلتيك بلباو ضد برشلونة بمثابة صراع خاص فرض نفسه في السنوات الأخيرة؛ فالبارسا يسعى للثأر من بلباو الذي اقتنص لقب كأس السوبر الإسباني من أنياب برشلونة، يوم 17 يناير الماضي.

وأطاح أتلتيك بلباو بالبارسا خارج كأس الملك في ربع نهائي النسخة الماضية.

ويسعى بلباو لاستعادة لقب الكأس بعد خسارة النسخة الماضية أمام ريال سوسييداد، قبل أيام.

برشلونة والقوة الضاربة

يحشد برشلونة القوة الضاربة خاصة أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني يدرك جيدًا أهمية لقب الكأس في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري بخلاف الخروج من دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب السوبر الإسباني.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مباريات أتلتيك بلباو بالنسبة لبرشلونة بمثابة مواجهة خاصة لأنها حافلة بالتنافسية الشديدة بدليل فوزهم بالسوبر والمعاناة أمامهم في الدوري الإسباني.

🔥 ¡DÍA DE FINAAAAL!

⚽️ Athletic Club 🆚 Barça

⏰ 9:30 pm CEST

🏟 Estadio La Cartuja

💪🔵🔴 ¡Vaaaaamos 𝐶𝑢𝑙𝑒𝑟𝑠! — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 17, 2021

وأوضح كومان أنه لا يفكر في مستقبله وبقائه مع الفريق من عدمه بقدر رغبته بتحسين وتطوير الفريق وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في الموسم الحالي.

ويفاضل كومان بين البقاء بطريقة 3/4/3 أو التحول لطريقة 4/3/3، وعلى الأرجح ستكون تشكيلة البارسا بحضور الحارس مارك آندري تير شتيغن، وأمامه الثلاثي: رونالد أراخو، وفرينكي دي يونغ، وكليمونت لينغليت، في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتش، وبيدري غونزاليس، ويمينًا سيرجي ديست، ويسارًا جوردي ألبا، مع ثلاثي الهجوم: ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي، وأنطوان غريزمان.

وقد تتحول طريقة اللعب إلى 4 مدافعين بعودة دي يونغ لقيادة خط الوسط بجانب بوسكيتش وبيدري مع عودة ديست لدور الظهير بدلًا من الجناح الأيمن، وأيضًا ألبا في الجبهة اليسرى.

مفاجأة بلباو

يتطلع أتلتيك بلباو لتحقيق مفاجأة جديدة، واقتناص لقب الكأس من أنياب برشلونة، وتحقيق بطولة مهمة لجماهيره.

وقال المدرب مارسيلينو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يعلم جيدًا كيف سيخترق دفاعات برشلونة وسيلعب بروح قتالية عالية وهو مفتاح الفوز، مؤكدًا أن بلباو سيقدم أفضل مستوياته، كما أن اللاعبين لديهم الحماس لبذل أقصى جهد وتحقيق اللقب.

ويعول مارسيلينو على طريقة 4/4/2 بوجود الحارس أوناي سيمون، وأمامه رباعي خط الدفاع: أوناي نونيز، وإينيجو مارتينيز، وأوسكار دي ماركوس، وإينيجو ليكوي.

ويقود خط الوسط أوناي فينسيدور، وبجواره داني غارسيا، مع ثنائي الأطراف إيكار مونياين، وأليكس بيرنيجور، مع ثنائي الهجوم إينياكي ويليامز، وراؤول غارسيا.

وقال عبدالظاهر السقا، مدافع جينشيلر بيرليجي التركي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون صعبة، وكعادة اللقاءات النهائية سيكون الحماس والتركيز هما المرجحان لكفة الفريق الفائز.

وأوضح أن بلباو لديه أوراق خطيرة وسريعة، خاصة ويليامز ومونياين، كما أن برشلونة يحتاج للكأس لاستعادة الثقة، واستكمال مشروع كومان المهدد حال خسارة لقب جديد.