بوكيتينو: أنا وباريس سان جيرمان سنقاتل لمنع مبابي من الانتقال لريال مدريد

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، إنه سيقاتل مع ناديه لمنع انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وحال فشل النادي في تجديد عقده فإن سان جيرمان قد يضطر لبيع اللاعب الصيف المقبل، لتجنب رحيله دون مقابل صيف 2022.

وسئل بوكيتينو عن إمكانية عرض مبابي في السوق الصيفي حال عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأجاب: ”لا يضرني أن أرى اللاعبين في فرق أخرى، لكن بعد 3 أشهر من العمل مع مبابي.. أنا والنادي سنقاتل ليكون معنا“.

🚨 مبابي يشعل المباراة بهدف سريع في مرمى حامل اللقب ⚽️ هل يتحمل نوير مسؤولية الهدف ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/vuWAvoFCeq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2021

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ”لا أود رؤية مبابي يرتدي قميص ريال مدريد، سأقاتل بكل قوة ليبقى مع باريس سان جيرمان“.

وقبل أيام قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لا يريد تجديد عقده، وينوي الرحيل، وأوضحت أن مبابي ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي أو بنهاية الموسم المقبل حيث ينتهي عقده.

وسجل مبابي 33 هدفا وصنع 10 في 40 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي، وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي، ويتأخر بـ3 نقاط عن ليل المتصدر، قبل 6 جولات على النهاية.

كما رد بوكيتينو على إمكانية التعاقد مع سيرجيو راموس بنهاية الموسم الحالي وقال: ”لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا في فريقي“.

وأوضح أن ”هناك شائعات كثيرة وباريس سان جيرمان كأي نادٍ يعمل على تحسين صفوفه“.

وبسؤاله عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل قال بوكيتينو: ”سيتضح قريبًا ما سيحدث مع ميسي في برشلونة“.