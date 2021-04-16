ماركا: ريال مدريد يقترب من التجديد لكريم بنزيما

أفادت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بات على وشك تجديد عقده مع ريال مدريد.

وينتهي العقد الحالي لبنزيما مع ريال مدريد في يونيو 2022، لكنه يقدم أداء مميزا، وبات أفضل هداف للفريق الملكي منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ريال مدريد تريد استمرار بنزيما لعام آخر، ورغم أنه لم يتم توقيع العقد الجديد، لكن الاتفاق والانسجام يكاد يكون كاملا بين الطرفين.

ويبلغ بنزيما من العمر 33 عاما، وحال تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2023 سيكون قد أمضى مع الفريق الملكي 14 عاما، حيث انضم للفريق صيف 2009 من ليون الفرنسي.

وأوضحت ”ماركا“ أن ريال مدريد سيظل متمسكا بسياسته المتمثلة بالتجديد لعام واحد فقط للاعبين الذي تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، فقط، لكن في حالة بنزيما قررت إدارة الميرنغي عدم انتظار دخول اللاعب عامه الأخير مع الفريق، كما كان الحال مع سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش.

ونقلت الصحيفة عن بنزيما قوله الشهر الماضي: ”إذا كان الرئيس (فلورنتينو بيريز) يريد تجديد عقدي فإن بابي مفتوح“.

وسجل بنزيما 25 هدفا وصنع 6 في 36 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، وبالمجمل سجل للفريق 274 هدفا وصنع 141 في 549 مباراة.