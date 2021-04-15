موندو ديبورتيفو: عيسى ماندي على رادار برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن الجزائري عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس، على رادار برشلونة، للتعاقد معه الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة ينوي تعزيز خط دفاعه، الصيف المقبل، مع اقتراب رحيل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة البلوغرانا تريد التعاقد مع مدافع أعسر بدلًا من أومتيتي الذي لم يلعب بانتظام مع برشلونة، منذ مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018.

✅ Aissa Mandi ha marcado DE TACÓN el primero de los cinco goles que le dan la victoria a Argelia ante Botswana. 5️⃣-0️⃣ ⚽️ @aissamandi23 #Betis 🟢⚪️ #Argelia #ArgeliaBotswana pic.twitter.com/JIl2hUjSMF — David Cejudo Alarcón🧢 (@dcejudooficial) March 29, 2021

وأوضحت أنه بتعاقد برشلونة مع إريك غارسيا، في صفقة مجانية من مانشستر سيتي، ووجود جيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت، ورونالد أراوخو، وأوسكار مينغويزا، فإنه لا يوجد مدافع أعسر سوى لينغليت“.

وأشارت“موندو ديبورتيفو“، إلى أن برشلونة لم يستقر بعد على اسم معين، لكن الترشيحات تتضمن أسماء: أليسيو رومانيولي، الذي ينتهي عقده مع ميلان في يونيو 2022، وليساندرو مارتينيز، لاعب أياكس أمستردام، وماركوس سينسي، نجم فينورد.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة درس خيار التعاقد مع عيسى ماندي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، ما يعني أن التعاقد معه سيكون مجانيًا.

وأكملت أنه رغم أن ماندي، البالغ من العمر 29 عامًا، يلعب بالقدم اليمنى، إلا أنه قادر على احتلال أي مركز في الدفاع، وعلى الجانبين أيضًا.

ويلعب ماندي لريال بيتيس منذ صيف 2016 عندما انضم إليه من استاد ريمس، وشارك الجزائري مع الفريق الإسباني في 169 مباراة، سجل فيها 8 أهداف، وصنع 4.