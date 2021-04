زيدان يشترط التعاقد مع هؤلاء اللاعبين للبقاء مع ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب التعاقد مع 3 لاعبين قبل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الملكي.

وفاز ريال مدريد بقيادة زيدان على ملعبه 2/1 على غريمه برشلونة في الكلاسيكو تحت الأمطار الغزيرة يوم السبت الماضي، ليمدد سلسلة انتصاراته للمباراة السادسة على التوالي بجميع المسابقات وينافس بقوة على لقب الليغا.

وقالت صحيفة ”diariogol“ الإسبانية إن زيدان طلب عدة تعاقدات للبقاء في منصبه مديرا فنيا لريال مدريد بعد النجاحات التي حققها بفوزه على ليفربول في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا ثم برشلونة في الليغا خلال أسبوع واحد.

Zidane's celebration with Real Madrid's second goal (Asensio's goal) 🥺❤️ pic.twitter.com/MDSOAD9PpF

وترى الصحيفة أن زيدان في وضع رائع للتفاوض على تجديد عقده مع النادي الملكي، لكنه بالطبع يتوقع بعض الانتكاسات في مفاوضاته مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

ومع ذلك، أراد زيدان أخذ زمام المبادرة وأعطاه (بيريز) بالفعل قائمة بـ3 تعاقدات يجب إجراؤها حتى يوقع عقده الجديد مع النادي الملكي.

ويرغب المدير الفني الفرنسي في الحصول على الفريق الذي ينشده قبل التوقيع على أي شيء لأنه يعلم أن الوعود نادرا ما يتم الوفاء بها بعد ذلك.

وفي الواقع، منذ عودته، تعاقد النادي مع إدين هازارد وفيرلاند ميندي فقط من اللاعبين الذين طلبهم، وبقي آخرون مثل بول بوغبا أو ساديو ماني.

El Classico Results since the return of Zinedine Zidane

Barcelona 0-0 Real Madrid

Real Madrid 2-0 Barcelona

Barcelona 1-3 Real Madrid

Real Madrid 2-1 Barcelona

3W – 1D – 0L pic.twitter.com/1SAQhcQV2d

— Martial🇬🇭🇳🇬 (@adawen14) April 11, 2021