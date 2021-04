أتلتيكو مدريد يعلن إصابة جواو فيلكس وكيران تريبير

أعلن أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، إصابة لاعبيه البرتغالي جواو فيلكس، والإنجليزي كيران تريبير، مع دخول الفريق مرحلة حرجة وحاسمة من الدوري الإسباني.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: ”خضع جواو فيلكس وكيران تريبير لفحوصات طبية، وتم تشخيص إصابة المهاجم البرتغالي بالتواء في الكاحل، بينما يعاني الإنجليزي من آلام أسفل الظهر، عودة اللاعبين تعتمد على مدة التعافي“.

• @joaofelix70 has sustained an ankle sprain

• @trippier2 suffers low back pain

Both players are pending response to treatment.

ℹ️ https://t.co/2gqtTfzbIR

— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 12, 2021