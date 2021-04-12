أتلتيكو مدريد يعلن إصابة جواو فيلكس وكيران تريبير

أعلن أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، إصابة لاعبيه البرتغالي جواو فيلكس، والإنجليزي كيران تريبير، مع دخول الفريق مرحلة حرجة وحاسمة من الدوري الإسباني.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: ”خضع جواو فيلكس وكيران تريبير لفحوصات طبية، وتم تشخيص إصابة المهاجم البرتغالي بالتواء في الكاحل، بينما يعاني الإنجليزي من آلام أسفل الظهر، عودة اللاعبين تعتمد على مدة التعافي“.

• @joaofelix70 has sustained an ankle sprain

• @trippier2 suffers low back pain Both players are pending response to treatment. ℹ️ https://t.co/2gqtTfzbIR — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 12, 2021

وخرج فيلكس في الدقيقة 48، في حين خرج تريبير في الدقيقة 78 من مباراة أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، أمس الأحد، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، ورغم أن أتلتيكو مدريد استعاد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، لكنه يتقدم بنقطة وحيدة عن ملاحقيه ريال مدريد، وبنقطتين عن برشلونة الثالث، مع تبقي 8 مباريات على نهاية الليغا.

وشارك فيلكس الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد في 34 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 5، في حين لعب تريبير 27 مباراة صنع فيها 6 أهداف.

وفي آخر 8 جولات في الليغا، سيلعب أتلتيكو مدريد مع إيبار وهويسكا وأتلتيك بلباو وإلتشي وبرشلونة وريال سوسيداد وأوساسونا وبلد الوليد.