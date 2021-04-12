متفوقا على ريال مدريد وبايرن ميونخ.. برشلونة النادي الأعلى قيمة في العالم

أعلنت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، اليوم الإثنين، أن برشلونة الإسباني هو النادي الأعلى قيمة على مستوى العالم.

وتقدم برشلونة، الذي تصل قيمته إلى 3.996 مليار يورو، في ترتيب الأندية الأعلى قيمة على منافسه التاريخي ريال مدريد بـ3.988 مليار يورو.

وجاء بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في المركز الثالث بـ3.539 مليار يورو، متقدما على مانشستر يونايتد الرابع بقيمة 3.442 مليار يورو.

وفي المركز الخامس جاء ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بقيمة 3.442 مليار يورو، ويتبعه مانشستر سيتي بـ3.358 مليار يورو، ثم تشيلسي بـ2.668 مليار يورو.

وحل آرسنال في المركز الثامن بقيمة 2.351 مليار يورو، ثم باريس سان جيرمان وصيف دوري أبطال أوروبا بـ2.099 مليار يورو، بينما جاء توتنهام في المركز العاشر بـ1.931 مليار يورو.

يشار إلى أن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بينما يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، في حين تأهل لنهائي كأس إسبانيا، ويلعب مع أتلتيك بلباو يوم السبت في النهائي.

أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، وودع مبكرا من كأس ملك إسبانيا، بينما يقترب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق 3/1 على ليفربول في ذهاب دور الـ8.