متفوقا على ريال مدريد وبايرن ميونخ.. برشلونة النادي الأعلى قيمة في العالم

أعلنت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، اليوم الإثنين، أن برشلونة الإسباني هو النادي الأعلى قيمة على مستوى العالم.

وتقدم برشلونة، الذي تصل قيمته إلى 3.996 مليار يورو، في ترتيب الأندية الأعلى قيمة على منافسه التاريخي ريال مدريد بـ3.988 مليار يورو.

وجاء بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في المركز الثالث بـ3.539 مليار يورو، متقدما على مانشستر يونايتد الرابع بقيمة 3.442 مليار يورو.

Here are the world's most valuable soccer teams: https://t.co/aBvApVUsR0 pic.twitter.com/WzwCZ32jUU

— Forbes (@Forbes) April 12, 2021