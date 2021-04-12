ليكيب: ميسي يمارس ضغوطا على نيمار ليعودا للعب معا من جديد

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات بشأن تجديد تعاقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، موضحة أن الأمر ما زال معلقا بين الطرفين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، في تقرير لها، يوم الإثنين، فإن ”التجديد شبه مغلق، لكن هناك شكوكا طفت على السطح منذ أسابيع، ونيمار أصبح لا يتحدث عن رغبته في البقاء“.

وأضاف التقرير: ”يواصل مسؤولو برشلونة إرسال إشارات إلى نيمار، وهو الأمر الذي يزعج باريس سان جيرمان“.

وأوضحت الصحيفة: ”ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يمارس ضغوطا يومية على نيمار ليكونا معًا في نفس الفريق، بينما يؤكد مسؤولو سان جيرمان ثقتهم في بقاء اللاعب البرازيلي“.

🤔NEYMAR AMB DUBTES? "La renovación está casi cerrada, pero desde hace unas semanas hay dudas. Neymar ahora habla menos de quedarse. Hay contactos muy regulares con Messi para jugar juntos, pero quizás la presión amable de Messi puede cambiar las cosas" 🗣️ José Barroso @lequipe https://t.co/ldFiMgWo9t pic.twitter.com/DApJtt1ACp — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) April 12, 2021

وأكد التقرير: ”سيستغرق تجديد عقد نيمار بعض الوقت بسبب البنود العديدة التي تتطلب فحوصات قانونية طويلة من قبل الطرفين، لكن تبدو العودة إلى برشلونة معقدة للغاية نظرًا للديون الهائلة على النادي الكتالوني“.

وكانت صحيفة ”ARA“ الإسبانية، أشارت في تقرير لها، مؤخرا إلى أن نيمار، أوقف مفاوضات تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، لأنه لم يعد متأكدا من أن ميسي، ينوي الرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية تعاقده في يونيو المقبل، ليجاوره داخل النادي الفرنسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022 المقبل، ما يعني أن اللاعب يمكنه أن يغادر الفريق الفرنسي بشكل مجاني وقتها، وهو ما قد يجعل باريس يتفاوض على بيعه في الفترة المقبلة.