الدوري الإسباني يشتعل والأنظار تتجه للجولة الـ35 الحاسمة

استعاد أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادله أمام ريال بيتيس (1-1) ليرفع رصيده للنقطة الـ67، بفارق نقطة عن جاره وغريمه ريال مدريد ونقطتين عن برشلونة (الثالث)، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

وركزت الصحف الإسبانية على صراع لقب الدوري الإسباني بين الثلاثي الأقوى، بالإضافة لإشبيلية الذي لم يخرج نهائيا من السباق، إذ يمنحه الفوز، اليوم الاثنين، على سيلتا فيغو تقليص الفارق عن المتصدر إلى 6 نقاط.

وأضاع أتلتيكو مدريد فارقا مريحا وصل في بعض الجولات لـ14 نقطة، واكتفى بجمع 17 نقطة فقط في آخر 13 مواجهة من أصل 39 ممكنة، وهو ما سمح بعودة الروح والمنافسة لريال مدريد وبرشلونة اللذين كانا يعتقدان أن فريق دييغو سيميوني في طريق مفتوح للفوز باللقب.

8⃣ games to go, and so much to play for… ❤️ if you're excited for the #LaLigaSantander run-in!#LiveStandings pic.twitter.com/vHz0Ly3K2i — LaLiga English (@LaLigaEN) April 11, 2021

ورغم خسارته العديد من النقاط، لكن أتلتيكو مدريد يبقى الوحيد من ضمن الثلاثي الذي يملك مصيره بيده، إذ يمنحه الفوز باللقاءات الثمانية الأخيرة اللقب، فيما يحتاج ريال مدريد لتعثر جاره، خصوصا أمام غريمه التقليدي برشلونة الذي يحتاج بدوره لتعثر الفريق الملكي وفوزه بمواجهاته الثمانية الأخيرة.

ويغيب برشلونة عن الجولة المقبلة لالتزامه بنهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، وسيواجه غرناطة في لقاء في ”كامب نو“ يوم الـ28 من نيسان/أبريل الجاري.

وتتجه الأنظار للجولة الـ35 من الدوري الإسباني، إذ يستضيف برشلونة في ”كامب نو“ المتصدر الحالي أتلتيكو مدريد، فيما يواجه ريال مدريد بملعبه ”ألفريدو دي ستيفانو“ نظيره إشبيلية في مباراتي قمة تجمع أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

وفي الجولة المقبلة، يسافر ريال مدريد في رحلة قصيرة لمواجهة جاره الصغير خيتافي، فيما يستضيف أتلتيكو مدريد إيبار، وإشبيلية يرحل لمواجهة ريال سوسيداد.

وفي بقية لقاءات شهر نيسان/أبريل الحالي، يلعب أتلتيكو مدريد -أيضا- في ملعبه أمام هويسكا، فيما يلعب ريال مدريد -أيضا- خارج ملعبه ضد قادش، ويواجه برشلونة غرناطة وخيتافي في ”كامب نو“.

#أتلتيكو_مدريد يتعادل 1/1 مع ريال بيتيس

فارق صدارة #الليغا بات نقطة وحيدة فقط

1. أتلتيكو مدريد 67 نقطة

2. ريال مدريد 66 نقطة

3. برشلونة 65 نقطة#إرم_سبورت #ريال_مدريد #برشلونة pic.twitter.com/bUC8eJBeeP — إرم سبورت (@EremSports) April 11, 2021

وتبقى أمام الثلاثي مواجهات قوية في شهر أيار/مايو المقبل، فريال مدريد يواجه أتلتيك بلباو خارج ملعبه وفياريال وإشبيلية وريال بيتيس في ملعبه، فيما يواجه برشلونة فالنسيا وفياريال خارج ملعبه وأتلتيكو مدريد على ملعبه.

ويلعب أتلتيكو مدريد المتصدر لقاءات صعبة، إذ يواجه أتلتيك بلباو وبرشلونة خارج ملعبه وريال سوسيداد في ملعبه.