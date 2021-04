الدوري الإسباني يشتعل والأنظار تتجه للجولة الـ35 الحاسمة

استعاد أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادله أمام ريال بيتيس (1-1) ليرفع رصيده للنقطة الـ67، بفارق نقطة عن جاره وغريمه ريال مدريد ونقطتين عن برشلونة (الثالث)، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

وركزت الصحف الإسبانية على صراع لقب الدوري الإسباني بين الثلاثي الأقوى، بالإضافة لإشبيلية الذي لم يخرج نهائيا من السباق، إذ يمنحه الفوز، اليوم الاثنين، على سيلتا فيغو تقليص الفارق عن المتصدر إلى 6 نقاط.

وأضاع أتلتيكو مدريد فارقا مريحا وصل في بعض الجولات لـ14 نقطة، واكتفى بجمع 17 نقطة فقط في آخر 13 مواجهة من أصل 39 ممكنة، وهو ما سمح بعودة الروح والمنافسة لريال مدريد وبرشلونة اللذين كانا يعتقدان أن فريق دييغو سيميوني في طريق مفتوح للفوز باللقب.

8⃣ games to go, and so much to play for…

❤️ if you're excited for the #LaLigaSantander run-in!#LiveStandings pic.twitter.com/vHz0Ly3K2i

— LaLiga English (@LaLigaEN) April 11, 2021