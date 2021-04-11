ريال مدريد يعدّ مفاجأة لكريم بنزيما حال فوزه بالكرة الذهبية

يفكر ريال مدريد في منح مهاجمه كريم بنزيما جائزة مالية ضخمة في حال فوزه بالكرة الذهبية للعام الحالي، وفقا لما ينص عليه عقده الأخير مع النادي الملكي.

وقالت صحيفة ”ديفينسا سنترال“ المقربة من ريال مدريد إن النادي توصل لاتفاق في العقد الأخير للمهاجم الفرنسي بأنه سيحصل على مكافأة مليونية في حال فوزه بالكرة الذهبية، ويفكر النادي بالفعل في توفير نحو مليوني يورو ليهديها لبنزيما في حال فوزه بأبرز جائزة فردية في عالم كرة القدم.

ورغم أن الكثير يرون أن هذا احتمال بعيد المنال، إلا أنهم يعتقدون في ريال مدريد أن بنزيما فرصته كبيرة للفوز بالكرة الذهبية، ولهذا السبب، فقد وضع النادي بالفعل هذا الخيار في حساباته.

ويوجد بند في العقد الأخير لبنزيما يتيح له الحصول على نحو مليوني يورو في حال فوزه بالجائزة، وهو بند عادة ما يكون موجودا في عقود اللاعبين المهمين والبارزين في اللعبة.

وسيكون ريال مدريد ملزمًا، إذا سارت الأمور وفقًا لرغبة النادي، بدفع ما يقرب من 2 مليون يورو في عقد كريم مقابل أكبر جائزة فردية يمكن للاعب الحصول عليها. وبالنسبة للنادي سيكون سعيدا وفخورا بفوز أحد لاعبيه بالجائزة وهو الأول منذ الكرواتي لوكا مودريتش في 2018.

ويرى ريال مدريد أن فوز بنزيما بالكرة الذهبية أمر ممكن، خاصة في حال حصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفي حال حدوث ذلك سيكون بنزيما أبرز المرشحين للفوز بالجائزة نظرا لأهميته وتألقه مع الفريق هذا الموسم.

ولا شك أن النادي يضع في الحسبان أن فوزه بالليغا ودوري أبطال أوروبا سيمنحه المزيد من الأموال التي يمكن من خلالها تمويل جائزة بنزيما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني حاليا في الليغا متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، وذلك قبل ثماني جولات على النهاية، كما بات قريبا من قبل نهائي دوري الأبطال بفوزه 3-1 على ليفربول في ذهاب دور الثمانية في مدريد.

وأصبح بنزيما أبرز مهاجمي ريال مدريد وأحد قادة الفريق، وقد ارتدى شارة القيادة بالفعل في الكلاسيكو أمام برشلونة لغياب سيرجيو راموس وبعد استبدال البرازيلي مارسيلو، كما أنه حقق قفزة نوعية في أدائه منذ رحيل كريستيانو رونالدو في 2018 إلى يوفنتوس.

✅"كريم بنزيما" كابيتانو و هداف.

✅"توني كروس" مشتعل.

✅ "زيدان" يصبح أول مدرب يفوز بثلاث مباريات الكلا سيكو على التوالي مع "ريال مدريد" منذ 1979.

✅"ريال مدريد" يحسم "كلاسيكو الأرض" بثنائية في شباك "برشلونة" و يصعد لصدارة #LaLigaSantander مؤقتا.#ElClásico pic.twitter.com/ZmRE5Wq8T8 — LaLiga (@LaLigaArab) April 10, 2021

وإذا كان لاعب من ريال مدريد يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام، فسيكون بنزيما بالتأكيد، لكن في النادي الملكي يدركون أن الأمر سيعتمد على ما سيحدث في الصراع على الألقاب.

وفي حال فوز النادي بثنائية الليغا ودوري الأبطال سيكرر انجازه الذي حققه في 2017.