ترتيب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع بيتيس ويتقدم بنقطة وحيدة عن ريال مدريد في الصدارة

واصل أتلتيكو مدريد نتائجه المخيبة في الدوري الإسباني، وتعادل 1/1 مع ريال بيتيس، في الجولة الـ30 من الليغا، الأحد.

وفي غياب لويس سواريز، لحصوله على 5 بطاقات صفراء، كان أتلتيكو مدريد البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الخامسة.

وأنهى ريال بيتيس الشوط الأول متعادلًا 1/1 بعدما سجل له كريستيان تيلو في الدقيقة 20، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من أليكس مورينو.

وهذا التعادل السابع لأتلتيكو مدريد، مقابل الفوز 20 مرة، وخسر 3 مرات، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ويتقدم بنقطة وحيدة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي تفوق 2/1 على برشلونة في الكلاسيكو.

ويملك برشلونة 65 نقطة في المركز الثالث، ويتبعه إشبيلية برصيد 58 نقطة لكن من 29 مباراة.

وتتبقى 8 مباريات لكل من: أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وبرشلونة، أبرزها مواجهة البلوغرانا مع أتلتيكو مدريد، في مايو المقبل، على ملعب كامب نو.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني:

1. أتلتيكو مدريد، 67 نقطة.

2. ريال مدريد، 66 نقطة.

3. برشلونة، 65 نقطة.