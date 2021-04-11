معركة حامية بين بدلاء برشلونة وراموس أثناء وبعد الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود معركة على الهامش بين بدلاء برشلونة وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد خلال وبعد الكلاسيكو الذي حسمه النادي الملكي بالفوز 2/1 على استاد ألفريدو دي ستيفانو الليلة الماضية.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: إن لاعبي برشلونة عبروا عن استيائهم من حكم المباراة؛ لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح مارتن بريثويت بعد تدخل من الفرنسي فيرلاند ميندي، بينما تدخل القائد سيرجيو راموس، الذي غاب عن المباراة، للإصابة، لكنه حضرها من المدرجات كثيرا خلال المباراة بصرخاته وتوجيهاته التي استفزت بدلاء برشلونة.

Modrić a Piqué al final del partido: "Ahora a protestar, ¿eh?". pic.twitter.com/UPmM9ueHuv — Madrid Sports (@MadridSports_) April 10, 2021

وصرخ راموس في جوردي ألبا مدافع برشلونة، طالبا منه إخراج الكرة عقب سقوط أحد لاعبي ريال مدريد قائلا: ”ارمها خارجا يا جوردي“، ووافق ألبا بروح رياضية ونفذ طلبه.

وعلى أي حال، لم يتخط كل من راموس وداني كارفاخال، الذي كان بجانبه، الحدود في الشوط الأول على الرغم من حقيقة أن أصواتهما كانت ترتفع باستمرار.

وكانت الزيادة الوحيدة في الاحتجاجات على المواجهة بين لوكاس فاسكيز وسيرجيو بوسكيتش، والتي انتهت بإصابة فاسكيز وانتهاء موسمه، حيث بدأت ضغوط لاعبي ريال مدريد على الحكم جيسوس جيل مانزانو.

وزاد التوتر في الشوط الثاني مع محاصرة برشلونة ريال مدريد في نصف ملعبه مع تقليص المسافات بحثا عن التعادل، حيث تحرك بدلاء برشلونة ولم يسمحوا لراموس بالسيطرة على المشهد.

ملخص كامل لـ قمة الليغا الكلاسيكو الرائع والممتع والمثير وانتصار ريال مدريد على برشلونة ذهابًا وايابًا 😍😍😍! الدوري الاسباني 20/21م

Barcelona 1 × 2 Real Madrid

تعليق رؤوف خليف HD

مشاهدة ممتعه لـ الجميع 😍♥️#ElClasicoً – عبر: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/yV0I0oUFxD — ً (@ppppppppphd) April 10, 2021

ريكي بويغ

وتحدث ريكي بويغ من على مقاعد البدلاء كثيرا، وحث زميله أوسكار مينغويزا على اللعب بسرعة، وقد استخدم اللغة الكتالونية في ذلك، وقد واصل بويغ تشجيع زملائه حتى بات بالكاد يمكن سماع صوت راموس.

وكان التوتر يتصاعد رويدا رويدا وانفجر كل شيء نتيجة عدم احتساب الحكم لركلة جزاء طالب بها لاعبو برشلونة بعد عرقلة بريثويت قبل النهاية.

وصاح بدلاء برشلونة ”هذا جيد!“ ”يا له من عار!“ ”ركلة جزاء، ركلة جزاء!“ وذلك تعبيرا عن غضبهم من قرار الحكم وقد رفعوا جميعا أيديهم.

وبلغ الغضب حده الأقصى وسمع صوت يائس: ”لقد حان الوقت أخيرا!“ عندما أظهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لكاسيميرو. ونوقشت بشدة أخطاء لاعبي ريال مدريد المستمرة ضد لاعبي برشلونة، والتي توقفت عن الإفلات من العقاب في الدقائق الأخيرة.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن جيرارد بيكيه، الذي كان هادئا نسبيا، انفجر عندما رفع الحكم إشارته باحتساب 4 دقائق فقط كوقت محتسب بدلا للضائع، وقال ”إنها 5 دقائق!. خمس دقائق!“، كما أن بدلاء برشلونة عبروا عن غضبهم من قلة الوقت الإضافي، خاصة أن سماعة أذن الحكم تضررت من الأمطار وتم إهدار 3 دقائق في ذلك فقط.

ولم يستطع بيكيه التراجع عندما انتهت المباراة ونزل للملعب؛ لإظهار غضبه من جيل مانزانو، حيث تحدث مع ماركو أسينسيو بهدوء، حتى اقترب من الحكم واشتكى له بشدة، لكن كارليس نافال مندوب برشلونة وبخ بيكيه حتى يتجنب المزيد من المشاكل، خاصة إذا ذكر الحكم في تقريره ما دار بينهما.

وسيخوض برشلونة نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، وقد يحصل بيكيه على عقوبة تمنعه من خوض النهائي، لكن الحكم أشهر له البطاقة الصفراء فقط في نفق غرفة خلع الملابس.

التوتر بعد المباراة وظهور راموس مجددا

وأضافت ”ماركا“ أن التوتر انتقل إلى نفق غرفة الملابس، حيث تحدث شهود عيان عن ”حديث سيء للغاية“ لبعض لاعبي برشلونة مع حكم اللقاء.

وكان الاتهام الرئيس الذي وجهوه هو عدم الشجاعة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح بريثويت، وأنه بالكاد أعطى 4 دقائق من الوقت الإضافي. وكان ما جذب الانتباه أكثر هو موقف هؤلاء اللاعبين، وهم ينطقون ببعض الكلمات السيئة ضد الحكم.

وكان الموقف متوترا بشدة وحاول راموس تهدئته، حيث فوجئ مثل باقي زملائه بغضب برشلونة بشكل عام، ومشهد غرفة خلع الملابس بشكل خاص. حيث يرى لاعبو النادي الملكي أن جيل مانزانو لم يكن له أي أهمية في النتيجة النهائية للمباراة.

وفي المقابل أشارت ”سبورت“ إلى أن برشلونة كان يخشى جيل مانزانو، وقد ثبت أن لديهم أسبابًا لذلك. ليس فقط بسبب أسلوبه التحكيمي الفريد، ولكن بسبب موقفه المتغطرس في جميع الأوقات.

وأثناء وجوده في المقصورة، أكد خوان لابورتا ومعه رافائيل يوستي والمدير العام ماتيو أليماني أن لديهم الكثير من العمل في المستقبل حتى يتم احترام برشلونة مرة أخرى من جميع المستويات، خاصة من الحكام.