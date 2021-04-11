رياضة

إصابة الركبة تُبعد لوكاس فاسكيز عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 15:13 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 15:20 GMT

إصابة الركبة تُبعد لوكاس فاسكيز عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني غياب لاعبه لوكاس فاسكيز حتى نهاية الموسم؛ بعدما تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة، خلال الفوز 2-1 على برشلونة، في قمة بدوري الدرجة

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني غياب لاعبه لوكاس فاسكيز حتى نهاية الموسم؛ بعدما تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة، خلال الفوز 2-1 على برشلونة، في قمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم السبت.

وأصيب فاسكيز، الذي شارك أغلب فترات الموسم في مركز الظهير الأيمن بدلا من المصاب داني كاربخال، خلال كرة مشتركة مع سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، وخرج متأثرا بذلك.

وصنع الجناح الإسباني الهدف الأول لكريم بنزيما، ليساعد ريال على تحقيق فوزه السادس على التوالي في كل المسابقات ويتصدر الدوري.

 

وفاز ريال مدريد بملعبه 2-1 على غريمه برشلونة، في قمة ممتعة تحت الأمطار الغزيرة، ليصعد لصدارة الدوري الإسباني، اليوم السبت.

وتساوى فريق المدرب زين الدين زيدان مع أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة، لكن أتلتيكو يمكنه استعادة المركز الأول حين يواجه ريال بيتيس، اليوم الأحد، فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث ولديه 65 نقطة.

وشارك فاسكيز أيضا في الفوز 3-1 على ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يشارك ألفارو أودريوزولا بدلا منه في لقاء الإياب في أنفيلد، يوم الأربعاء.

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