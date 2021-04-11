إصابة الركبة تُبعد لوكاس فاسكيز عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني غياب لاعبه لوكاس فاسكيز حتى نهاية الموسم؛ بعدما تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة، خلال الفوز 2-1 على برشلونة، في قمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم السبت.

وأصيب فاسكيز، الذي شارك أغلب فترات الموسم في مركز الظهير الأيمن بدلا من المصاب داني كاربخال، خلال كرة مشتركة مع سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، وخرج متأثرا بذلك.

وصنع الجناح الإسباني الهدف الأول لكريم بنزيما، ليساعد ريال على تحقيق فوزه السادس على التوالي في كل المسابقات ويتصدر الدوري.

#ريال_مدريد يعلن إصابة #لوكاس_فاسكيز بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي في ركبته اليسرى.

صحيفة "آس" أشارت إلى أن الإصابة ليست خطيرة، ولا يحتاج اللاعب لإجراء عملية جراحية.#إرم_سبورت pic.twitter.com/SLx0Fp1VtZ — إرم سبورت (@EremSports) April 11, 2021

وفاز ريال مدريد بملعبه 2-1 على غريمه برشلونة، في قمة ممتعة تحت الأمطار الغزيرة، ليصعد لصدارة الدوري الإسباني، اليوم السبت.

وتساوى فريق المدرب زين الدين زيدان مع أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة، لكن أتلتيكو يمكنه استعادة المركز الأول حين يواجه ريال بيتيس، اليوم الأحد، فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث ولديه 65 نقطة.

وشارك فاسكيز أيضا في الفوز 3-1 على ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يشارك ألفارو أودريوزولا بدلا منه في لقاء الإياب في أنفيلد، يوم الأربعاء.