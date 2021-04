حكم الكلاسيكو يتهم بيكيه بسوء السلوك.. ومودريتش يسخر من قائد برشلونة (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، جيل مانزانو، أشهر البطاقة الصفراء في وجه جيرارد بيكيه بسبب ما حدث منه عقب نهاية مواجهة الفريقين، مساء السبت.

وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني بالجولة الـ30 في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، حيث فاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وعقب المباراة، توجه بيكيه من المدرجات إلى أرض الملعب حيث دخل في مشادة كلامية مع الحكم مانزانو، بسبب الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فإن بيكيه دخل في نقاش مع الحكم بشأن بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، في الوقت الذي تدخل فيه كارلوس نافال، إداري الفريق، للفصل بينهما وإبعاد اللاعب عن الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن مانزانو كتب في تقريره الخاص بالمباراة أن بيكيه حصل على بطاقة صفراء لسوء سلوكه، حيث احتج داخل الملعب وفي النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

مودريتش

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر يظهر سخرية لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، من بيكيه، عقب مشاهدته ينزل لأرض الملعب.

وتواجد مودريتش وقت معاتبة بيكيه للحكم، حيث قال النجم الكرواتي لبيكيه، بحسب الفيديو المتداول: ”الآن حان وقت الاحتجاج، أليس كذلك؟!“.

ورد بيكيه قائلا: ”يا رجل، 4 دقائق فقط“، ليرد مودريتش ساخرا: ”كم تريد إذا؟“، قبل أن يتركه ويغادر.

Modric: "You're waiting for the ref to complain huh?"

Piqué: "Well, four minutes…"

Modric: "How many more do you want?"pic.twitter.com/EoIiBCXayC

