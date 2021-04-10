ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يصعق برشلونة ويشعل الصدارة مع أتلتيكو مدريد

حقق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره برشلونة بنتيجة (2-1)، في كلاسيكو الأرض، الذي جمع الفريقين، يوم السبت، على ملعب ”الفريدو دي ستيفانو“، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد، كريم بنزيما وتوني كروس، في الدقيقتين 13 و28.

وسجل بنزيما في 7 مباريات متتالية، كرابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يحقق هذا الإنجاز، إذ حققه قبله كل من رود فان نيستلروي، كريستيانو رونالدو وغاريث بايل.

ومع الدقيقة 60 قلص أوسكار مينغويزا النتيجة للنادي الكتالوني بإحرازه الهدف الأول.

وبهذه النتيجة، وصل ريال مدريد النقطة 66 بالتساوي مع صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد، الذي يأتي أولا بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.