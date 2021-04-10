إنريكي ريكيلمي ينسحب من منافسة فلورنتينو بيريز على رئاسة ريال مدريد

قرر رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي، رئيس ومؤسس مجموعة الطاقة المتجددة Energy Cox، أخيرًا عدم الترشح لمنافسة المخضرم فلورنتينو بيريز على رئاسة ريال مدريد في الانتخابات المقبلة.

وكشفت صحيفة ”الكونفدنسيال“ الإسبانية، وفقًا لمصادر قريبة للغاية من ريكيلمي، إنه قرر عدم خوض الانتخابات، بسبب ضيق فترة الموعد النهائي للعملية الانتخابية.

وذلك على الرغم من أنه في الأوساط المعارضة لبيريز، فإن تقدم هذا المرشح غير المعروف للمنافسة، ولكنه يمثل جيلًا ونموذجًا إداريًا مختلفًا تمامًا عن الرئيس الحالي، كان أمرًا مفروغًا منه، إلا أن صعوبة تقديم ضمانات بنكية بقيمة 124 مليون يورو (15% من الميزانية) التي يجب أن يقدمها أي مرشح قد قلب الميزان ضده أخيرًا.

وتمثل هذه الضمانات عملية معقدة بالنسبة إلى ريكيلمي، البالغ عمره 32 عاما، إذ إن القدر الأكبر من أمواله موجود في بنوك في أمريكا اللاتينية، وهي المحور الرئيسي لنشاط مجموعته للطاقة، وهي المجموعة الأولى والوحيدة ”المتجددة“ التي تعمل في بورصة أمريكا اللاتينية.

وعلى الرغم من أن ريكيلمي لم يفصح عن الكثير من التفاصيل بشأن مشروع ادعى أنه أعده بالتفصيل لمدة عامين، فقد عُرف في الأيام الأخيرة أن ترشيحه ضم بعض النجوم السابقين في الفريق الملكي، بالإضافة إلى رجال أعمال بارزين.

وأكد رجل الأعمال الشاب، وهو عضو في ريال مدريد منذ أن كان عمره 21 عامًا وابن مدير تنفيذي سابق للنادي خلال فترة رئاسة رامون كالديرون، أنه إذا لم يخض الانتخابات هذا العام، فسوف يفعل ذلك في عام 2025.

وأيضًا إن فوزه في الانتخابات سيؤدي إلى التخلي عن مسؤولياته المهنية الحالية لتكريس وقته وجهده بالكامل لإدارة ريال مدريد.

وبعد انسحاب ريكيلمي بات تولي بيريز لرئاسة النادي الملكي لفترة رابعة على التوالي دون منافسة أمرا مفروغا منه، وذلك قبل أشهر من افتتاح مشروعه البارز (الملعب الجديد) وبعد أن ترأس النادي نحو 17 عاما على فترتين.

وكان بيريز قد فتح باب الترشح لانتخابات ريال مدريد في الصيف المقبل، مع اختيار 12 أبريل الجاري موعدا نهائيا لتلقي المستندات اللازمة للترشح.

ولم يتم تحديد موعد انتخابات ريال مدريد لعام 2021 حتى اللحظة بشكل محدد، لكنها ستقام بعد نهاية الموسم الكروي.

وترأس بيريز ريال مدريد لأول مرة منذ عام 2000 حتى استقالته في 2006.

ثم عاد للمنصب في 2009 مجددا ولم يتنازل عنه حتى الآن.