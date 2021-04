الموعد والقنوات الناقلة وتشكيلة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو لمتابعة المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الكرة الأرضية في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الساعة 22:00 بتوقيت السعودية بصافرة الحكم خيسوس مانزانو.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل ريال مدريد صاحب الضيافة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وحقق الفريق الملكي 19 فوزًا، و6 تعادلات، وتلقى 4 خسائر.

وسجل ريال مدريد 51 هدفًا، وتلقت شباكه 23 هدفًا، ويعد كريم بنزيما هداف الميرنغي برصيد 18 هدفًا.

ويحتل برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وحقق الفريق الكتالوني 20 فوزًا مقابل 5 تعادلات، وتلقى 4 خسائر.

وسجل برشلونة 68 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري الإسباني، وتلقت شباكه 24 هدفًا، ويعد ليونيل ميسي هداف البارسا/ والليغا برصيد 23 هدفًا.

ماذا يقول التاريخ؟

أقيمت 278 مباراة من بينها 33 ودية، و245 مواجهة رسمية من الكلاسيكو منذ أول مواجهة، يوم 13 مايو 1902، وفاز برشلونة بنتيجة 3/1.

وحقق ريال مدريد الفوز 97 مرة بفارق مرة وحيدة عن برشلونة في اللقاءات الرسمية، بجانب 52 تعادل، كما أن الريال يتفوق في مواجهات الليغا برصيد 74 فوزًا مقابل 72 فوزًا لبرشلونة.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف الكلاسيكو عبر التاريخ بتسجيله 26 هدفًا، بينها 18 هدفًا في مباريات الكلاسيكو على صعيد الليغا، وهو الأكثر تهديفًا أيضًا في الليجا.

ريال مدريد.. ودفعة ليفربول

يسعى ريال مدريد للفوز في الكلاسيكو، والبحث عن الصدارة في الدوري الإسباني، واستغلال الدفعة الهائلة التي حصل عليها بعد الفوز 3/1 على ليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو إن فريقه جاهز لخوض المواجهة ضد برشلونة، ويتطلع للفوز بالنقاط الثلاث، خاصة أن صراع الليغا مشتعل، وسيكون مستمرًا حتى النهاية، ولكن الخسارة في الكلاسيكو قد تعني بالنسبة له خسارة الليغا.

ومازالت الأزمة الدفاعية مؤثرة لريال مدريد مع استمرار غياب الثنائي سيرجيو راموس، ورافايل فاران، مع استمرار شكوى داني كارفخال من بعض الآلام، وخروجه من القائمة، وهو ما يجبر زيدان على تشكيلة اضطرارية في خط الدفاع مع استمرار استبعاد إدين هازارد.

ويعول زيدان على التشكيلة المدريدية التي تضم الحارس تيبو كورتوا، وأمامه رباعي خط الدفاع: ناتشو فرنانديز، وإدير ميليتاو، ولوكاس فاسكيز، وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو، وبجواره توني كروس، ولوكا مودريتش، مع ثلاثي الهجوم: كريم بنزيما، وماركو أسينسيو، وفينسيوس جونيور.

ويعول ريال مدريد على قدرات المهاجم بنزيما لاقتناص المحاولات التي تسنح للفريق مع التحركات المميزة من أسينسيو وجونيور، إلى جانب تمريرات كروس ومودريتش الرائعة.

وقال محمد زيدان مهاجم بروسيا دورتموند الألماني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن ريال مدريد مع زيدان يعتمد بشكل مميز على قدرات بنزيما الذي يستطيع اقتناص الفرص وصناعة الخطورة.

وأضاف:“توني كروس يعيش حالة إبداع مستمرة، وتمريراته الساحرة كانت كلمة السر في الفوز على ليفربول، كما أن أسينسيو لاعب موهوب، وجونيور لديه السرعة“.

انتفاضة برشلونة

يعيش برشلونة انتفاضة مع مدربه كومان من أجل تحقيق لقب الدوري الإسباني، وحصار أتلتيكو مدريد المتصدر.

وأكد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه جاهز تمامًا للكلاسيكو، ولكنه اعتبر أن هذا اللقاء لن يكون حاسمًا على لقب الليغا، كما يتصور البعض لأن هناك العديد من اللقاءات بعد ذلك.

وتوقع كومان أن يحسم الصراع على اللقب في الجولة الأخيرة، ولكن الكلاسيكو مباراة خاصة ومهمة مختلفة، وسيكون اختبارًا مهما بالنسبة للفريقين.

ويغيب عن المباراة فيليب كوتينيو، وأنسو فاتي للإصابة، ويعتمد كومان على طريقة 3/4/3 بوجود الحارس مارك آندري تير شتيغن، وأمامه ثلاثي خط الدفاع بقيادة العائد جيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت، وفرينكي دي يونغ.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتش وبجواره بيدري، ويمينًا سيرجينو ديست، ويسارا جوردي ألبا، مع ثلاثي الهجوم: ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان، وعثمان ديمبلي.

وقال محمد زيدان إن كومان وضع يديه على بعض الثغرات في أوراق برشلونة، وتغييره طريقة اللعب أدى لتحسين الأداء الهجومي والدفاعي.

وأشار إلى أن برشلونة لديه ميزة قوية بوجود ميسي فهو لاعب مختلف، وقادر على صناعة الفارق، بخلاف دور غريزمان وديمبلي.