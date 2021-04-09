رابطة الدوري الإسباني: لا دليل على إساءة عنصرية من كالا تجاه دياكابي

قالت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، إنها لم تعثر على أي دليل يثبت أن خوان كالا لاعب قادش وجه إهانة عنصرية لمختار دياكابي لاعب فالنسيا، خلال مباراة الفريقين، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، الأحد الماضي.

وقالت الرابطة في بيان إنها راجعت التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بالمباراة، واستعانت بخبير في قراءة الشفاه للتحقيق في الاتهامات التي وجهها دياكابي لكالا.

وأضافت الرابطة: ”بعد تحليل العناصر المتوفرة للرابطة فإن بوسعها أن تخلص إلى نتيجة تثبت عدم توفر أي أدلة تؤكد استخدام خوان كالا لغة مسيئة بحق مختار دياكابي“.

كما أكدت أنها أتاحت هذه المواد والتقارير للناديين ولكل الأطراف المعنية بالأمر للاستفادة منها في التعامل مستقبلا مع مثل هذه الحوادث.

وتستمر تحقيقات الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الحادث.

وشعر دياكابي بالغضب لاعتقاده بأن كالا استخدم لغة مسيئة ضده، في الدقيقة 28 من مباراة الفريقين، والتي توقفت بسبب ذلك لمدة 25 دقيقة، قبل أن تستكمل وتنتهي بفوز قادش 2/1.

ولم يشارك دياكابي بعد استئناف المباراة، في حين ظل كالا على أرضية الملعب، وقد تمسك ببراءته وبعدم توجيه أي إساءة لدياكابي.

وبعد نهاية المباراة قال خوسيه غايا مدافع فالنسيا إن منظمين طالبوا فريقه باستئناف اللعب ضد قادش وإلا سيتم خصم النقاط من رصيده.

وأضاف: “طلب منا دياكبي العودة للعب، ولم نكن لنعود إذا لم يطلب منا ذلك، وقال إنه ليس في حالة مناسبة للاستمرار في اللعب، كان مدمرًا“.

من جهته قال فالنسيا إنه تلقى تقرير الرابطة، وأوضح أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد كل شيء قاله كالا خلال المشادة، وأشار إلى حقيقة عدم وجود أدلة لا تعني أن الإساءة لم تحدث“.

وعبر فالنسيا عن دعمه الكامل للاعبه دياكابي.