رسميا.. تغيير حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغيير حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ومنافسه برشلونة، التي تقام غدا السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو منافسه التقليدي برشلونة، في مباراة مهمة وقد تكون حاسمة بين الفريقين في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن تعيين الحكم ماتيو لاهوز لإدارة مباراة الكلاسيكو، لكن تقرر تغييره بسبب إصابة عضلية.

وأدار لاهوز البالغ من العمر 44 عاما مباراة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واستقر الاتحاد الإسباني على تعيين الحكم جيل مانزانو، البالغ من العمر 37 عاما، لإدارة الكلاسيكو بدلا من لاهوز.

وأدار مانزانو 34 مباراة لبرشلونة، فاز النادي الملكي في 27 منها، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 4، وطرد لاعبا واحدا من الفريق بالبطاقة الحمراء المباشرة.

بينما أدار مانزانو 27 مباراة لبرشلونة، فاز النادي الكتالوني في 16، في حين تعادل 6 مرات، وخسر 5 مرات، وطرد 4 لاعبين من برشلونة بالبطاقة الحمراء المباشرة، بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي، أمام أتلتيك بلباو.

ويملك ريال مدريد 63 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 65 نقطة لبرشلونة في المركز الثاني، علما أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول الترتيب وفي جعبته 66 نقطة.